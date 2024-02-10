Malatya dikkat Meteorolojiden 2 uyarı geldi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.

Meteoroloji Müdürlüğü “Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması; gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, ulaşımda aksamalara, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarılarına yer verdi.

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (2000 metre ve üzeri kar yağışlı) 12 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (2000 metre ve üzeri kar yağışlı) 11 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (2000 metre ve üzeri kar yağışlı) 8 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (2000 metre ve üzeri kar yağışlı) 9 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (2000 metre ve üzeri kar yağışlı) 12 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (2000 metre ve üzeri kar yağışlı) 11 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (2000 metre ve üzeri kar yağışlı) 8 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmurlu 11 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (2000 metre ve üzeri kar yağışlı) 10 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmurlu 11 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (2000 metre ve üzeri kar yağışlı) 10 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu (2000 metre ve üzeri kar yağışlı) 9 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmurlu 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmurlu 11 derece”