Kayseri ve Adıyaman’ın dikkatine

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Adıyaman’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Adıyaman’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocasinan ilçelerine bağlı Şeker Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Develi ilçelerine bağlı Soysallı, Sindelhöyük Camikebir, Sindelhöyük Fatih, Çayırözü mahallelerine,

Yarın 12.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçelerine bağlı Eğribucak Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalara göre:

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Merkez İlçesine bağlı Yeni Mahalle 2699, 29100, 29102, 26103, 29105, 26106, 26101, 26110, 2606, 26198, 26208, 26213, 26212, 26194, 26221, 26220, 26214, 26215, 26197, 26222, 26223 Nolu Sokaklara” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.