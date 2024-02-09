Malatya’da akıl almaz olay! Sokak ortasında saldırdılar

Malatya’da Özalper Mahallesi’nde sokakta yürürken motosikletli şahıslar tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 2 kişiden 1’i yaralandı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde sokakta yürürken motosikletli şahıslar tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.
Olay, saat 19.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak Sokak'ta motosiklet üzerindeki 2 kişi, aralarında husumet bulunan F.U. (50) ve B.U.'ya (27) pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu F.U. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralı F.U., polise verdiği ifadesinde, bölgeye gelen plakasını alamadıkları motosiklet üzerinde bulunan iki şahsın kendilerine doğru pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını, zanlıların aralarında husumet bulunan Y.B. ile H.B. olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.