09 Şub 2024 - 23:52- Asayiş G:

Malatya’da akıl almaz olay! Sokak ortasında saldırdılar

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Malatya’da Özalper Mahallesi’nde sokakta yürürken motosikletli şahıslar tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 2 kişiden 1’i yaralandı.

Malatya’da akıl almaz olay! Sokak ortasında saldırdılar mask
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Malatya’da Özalper Mahallesi’nde sokakta yürürken motosikletli şahıslar tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 2 kişiden 1’i yaralandı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde sokakta yürürken motosikletli şahıslar tarafından pompalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak Sokak'ta motosiklet üzerindeki 2 kişi, aralarında husumet bulunan F.U. (50) ve B.U.'ya (27) pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu F.U. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı F.U., polise verdiği ifadesinde, bölgeye gelen plakasını alamadıkları motosiklet üzerinde bulunan iki şahsın kendilerine doğru pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını, zanlıların aralarında husumet bulunan Y.B. ile H.B. olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatya’da akıl almaz olay! Sokak ortasında saldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Şub 2024 - 23:52 Malatya- Asayiş

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