Malatya’da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti

Malatya’da iki arkadaş arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahla ateş açıldı. Bir kişi ağır yaralandı.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki arkadaş arasında “kız” meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Derya Sokak'ta karşılaşan M.E. ile E.E. (23) isimli iki arkadaş arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., E.E.’ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu boğaz kısmına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı. E.E.’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören M.E., genci araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakarak kayıplara karıştı.
Hastanede tedavi altına alınan E.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.