09 Şub 2024 - 23:50- Asayiş G:

Malatya’da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti

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Malatya’da iki arkadaş arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahla ateş açıldı. Bir kişi ağır yaralandı.

Malatya’da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti mask
Malatya’da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti
Malatya’da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti
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Malatya’da iki arkadaş arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda silahla ateş açıldı. Bir kişi ağır yaralandı.

Malatya’da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde iki arkadaş arasında “kız” meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya’da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti

Olay, saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Derya Sokak'ta karşılaşan M.E. ile E.E. (23) isimli iki arkadaş arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Malatya’da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.E., E.E.’ye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu boğaz kısmına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı. E.E.’nin kanlar içerisinde yere yığıldığını gören M.E., genci araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bırakarak kayıplara karıştı.

Malatya’da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti

Hastanede tedavi altına alınan E.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Malatya’da gençlerin “kız” kavgası kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Şub 2024 - 23:50 Malatya- Asayiş

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