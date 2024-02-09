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Malatya’da deprem hissedildi

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Malatya’da az önce hafif şekilde hissedilir bir deprem oldu. Vatandaşlar, deprem mi oldu sorgulamaları yaptı.

Malatya’da deprem hissedildi mask
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Malatya’da az önce hafif şekilde hissedilir bir deprem oldu. Vatandaşlar, deprem mi oldu sorgulamaları yaptı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 23.26’da Yeşilyurt ilçesi Yakınca merkezli 2.8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Depremin derinliği 3.7 kilometre olarak bildirildi. Derinliğin az olması nedeniyle hissedildiği tahmin ediliyor.

Bazı vatandaşlar bu depremi hafif şekilde hissetti. 
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09 Şub 2024 - 23:46 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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