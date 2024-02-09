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Bugün Malatya’da neler oldu?

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Malatya’da bugün neler oldu? 9 Şubat 2024’te hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bugün Malatya’da neler oldu? mask
Bugün Malatya’da neler oldu?
Bugün Malatya’da neler oldu?
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Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Bakış Açısı’nda neler konuşuldu Aydın: Yalan söylüyorsunuz!

Depremde sürecinde Malatya’da yaşananları anlatan MGTC Başkanı Mehmet Aydın, yetkililerin ‘Malatya’da deprem olmamış gibi’ söylemlerini eleştirdi. Aydın, “Bütün yönetenlere şunu söylüyorum, gözümüze baka baka konuşmayın, biz bu depremi ve sonrasını da yaşadık. Malatya'da bir şey yok. Bütün hizmeti yapıyoruz diyorsunuz, yalan söylüyorsunuz. Biz buradaydık” dedi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19149979/bakis-acisinda-neler-konusuldu-aydin-yalan-soyluyorsunuz

Bugün Malatya’da neler oldu?


Ağır hasarlı bina sahiplerinden pankartlı sitem “Bir dükkân uğruna ölmek istemiyoruz”

Malatya Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi’nde bulunan bir apartmana pankart asan bina sahipleri, evlerinin ağır hasardan az hasarlıya dönüştürülmeye çalışıldığını, ikinci bir Hakimbey Apartmanı vakası yaşamak istemediklerini belirttiler. Bina sahiplerinin astığı pankarttaki, “Bir dükkân uğruna ölmek istemiyoruz” yazısı dikkat çekti.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19150083/agir-hasarli-bina-sahiplerinden-pankartli-sitem-bir-dukkan-ugruna-olmek-istemiyoruz

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatyalılara bir zam şoku daha

Fiyat tarifelerine zam yaptıklarını duyuran Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, bugünden itibaren yeni tarifenin yürürlüğe girdiğini dile getirdi. “Kuaförler 2 makas atıp para kazanıyorlar” söylentisine sert tepki gösteren Toptaş, kullanılan kozmetik ürünlerine yüzde 500 zam geldiğini ve mecburen zam yapma yoluna gittiklerini bildirdi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19149144/malatyalilara-bir-zam-soku-daha

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya’ya 3 milyarlık yatırım

AK Parti Malatya Milletvekili Doç. Dr. Abdurrahman Babacan Malatya Kuzey Çevre Yolu hakkında bilgilendirmede bulundu. Babacan, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü ve Karayolları Bölge Müdürü ile görüştüğünü, Malatya Kuzey Çevre Yoluna 53,5 kilometrelik bir proje yapılacağını bildirdi.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19148955/malatyaya-3-milyarlik-yatirim

Bugün Malatya’da neler oldu?


Bakan Tunç açıkladı: 500 güne düşürüldü

-Malatya Adliye Sarayının temel atma töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 700 gün içinde tamamlanması planlanan Malatya Adliye Sarayı inşaat süresinin 500 güne düşürüldüğünü kaydetti.
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19145626/son-dakika-bakan-tunc-acikladi-500-gune-dusuruldu

Bugün Malatya’da neler oldu?


İstanbul’u Malatyalılar bastı! İşte İstanbul’da yaşayan Malatyalıların nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan son verilere göre İstanbul’da en çok hangi illerden yaşayanların olduğu açıklandı. Açıklanan ilk 10 il arasında Malatya’da var. Peki Malatyalılar en çok hangi ilçede ikamet ediyor ve diğer tüm detaylar haberimizde…
Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19145490/istanbulu-malatyalilar-basti-iste-istanbulda-yasayan-malatyalilarin-nufusu

Bugün Malatya’da neler oldu?


Malatya’ya o kredi de verilecek 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz

Evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvuruları için tarih belli oldu. Malatya’nın da pilot iller içinde olduğu 4 deprem şehrinde vatandaşlar bu krediden öncelikli olarak yararlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruların 15 Şubat’ta başlayacağını duyurdu. Peki, başvurular nasıl yapılacak, şartlar neler, yaş kriteri var mı?

Bugün Malatya’da neler oldu?

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09 Şub 2024 - 23:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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