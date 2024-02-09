Deprem şehitlerine Malatya’daki üniversiteden vefa

Malatya Turgut Özel Üniversitesinde çalışan ve okuyan, ancak Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden akademik personeller ile öğrencilerin isimleri laboratuvarlara verildi.

Malatya Turgut Özel Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler aktarıldı:

“6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde kaybettiğimiz idari ve akademik personellerimiz ile öğrencilerimizin isimleri laboratuvarlara verildi. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden personel ve öğrencilerimiz için Battalgazi kampüsünde bir hatıra ormanı oluşturuldu. Depremde kaybedilen öğrencilere de senato kararıyla Fahri Mezuniyet Belgesi verildi.

İSİMLERİ LABORATUVARLARA VERİLDİ

Adı geçen açılışlar ve belge takdimi için 6 Şubat tarihinde ailelerin kendi programları olduğundan dolayı gerçekleştirilemeyen etkinlikler bugün yapıldı. Battalgazi yerleşkemizde depremde vefat eden Tıp Fakültesi hocalarımız Dr. Öğr. Üyesi Nusret Ayaz ve Arş. Gör. Saadet Merve İlçin’in adları verilen anatomi laboratuvarlarının açılışı yapıldı. İdari personelimiz Aynur Sevim’in adı da Ziraat Fakültemizde bir laboratuvara verildi.

HAYATINI KAYBEDENLERE VEFA

Depremde vefat eden öğrencilerimiz Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi-Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Fırat Sarıaslan, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi-Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Elif Kevser Akça, Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu-Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri Mert Eren Yıldırım ve Tülin Kaymaz, Hekimhan Meslek Yüksekokulu-Tasarım Bölümü öğrencisi Nurullah Konyalı, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi-Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencisi Muhammet Sadık Ergün, Battalgazi Meslek Yüksekokulu-Bahçe Tarımı Programı öğrencisi Beyza Nur Aydın, Doğanşehir Meslek Yüksekokulu-Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Emine Karaömer’in adları da kendi birimlerindeki farklı laboratuvarlara verildi.

Ayrıca bu öğrencilerimiz adına hazırlanan Fahri Mezuniyet Belgeleri de programa katılabilenlerin ailelerine takdim edildi.”

Bu arada açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli,

“6 Şubat 2023 depremlerinde bizler de idari ve akademik personelimiz ile öğrencilerimizi kaybettik. Bu deprem şehitlerinin anılarının yaşatılması için adlarını laboratuvarlarımıza verdik. Tıp Fakültesi personellerimizin adlarını da anatomi laboratuvarlarımıza verdik. Tıp Fakültemiz taşınsa da bu laboratuvarların bu adlarla yaşatılması için yeni yerlerinde de bu isimlerle anılacaklardır. Kederli ailelerine tekrar başsağlığı diliyorum”

sözlerini aktardı.