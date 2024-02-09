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Alper Gezeravcı’dan ilk mesaj

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi uzay yolculuğunu tamamladı ve astronotlar dünyaya geri döndü. Gezeravcı’nın az önce paylaştığı ilk sözü ise dikkat çekti.

Alper Gezeravcı’dan ilk mesaj mask
Alper Gezeravcı’dan ilk mesaj
Alper Gezeravcı’dan ilk mesaj
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi uzay yolculuğunu tamamladı ve astronotlar dünyaya geri döndü. Gezeravcı’nın az önce paylaştığı ilk sözü ise dikkat çekti.

Alper Gezeravcı’dan ilk mesaj

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibi bugün dünyaya iniş yaptı. Ax-3 ekibini taşıyan SpaceX'e ait Dragon kapsülü, Florida açıklarında okyanusa indi. Daha sonra Gezeravcı ve ekip arkadaşları Dragon kapsülünden çıktı.

Alper Gezeravcı’dan ilk mesaj

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın sosyal medyada paylaştığı ilk gönderisi ise “Merhaba dünya, ben geldim” oldu.

Alper Gezeravcı’dan ilk mesaj

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Alper Gezeravcı, 1979 yılında Mersin'in Silifke ilçesinde doğdu. İstanbul Hava Harp Okulu'nda Elektronik Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü'ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı.

Alper Gezeravcı’dan ilk mesaj

MESLEKİ KARİYERi

Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu olarak görev yaptı.
Farklı uçaklarda, aralarında F-16'nın da bulunduğu birçok uçakta 15 yıllık uçuş tecrübesine sahip oldu.
Türk Hava Yolları'nda yedi yıl kaptan pilotluk görevini üstlendi.
Son olarak Standardizasyon Filosu Akademik Kanat Komutanı olarak görev yaptı.

Alper Gezeravcı’dan ilk mesaj

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09 Şub 2024 - 22:56 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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