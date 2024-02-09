Malatya’ya o kredi de verilecek 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz

Evleneceklere faizsiz 150 bin TL kredi başvuruları için tarih belli oldu. Malatya’nın da pilot iller içinde olduğu 4 deprem şehrinde vatandaşlar bu krediden öncelikli olarak yararlanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, başvuruların 15 Şubat’ta başlayacağını duyurdu. Peki, başvurular nasıl yapılacak, şartlar neler, yaş kriteri var mı?

AK Parti’nin genel seçim vaatlerinden biri olan faizsiz evlilik kredisi ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. AK Parti’nin genel seçim vaatlerinden biri olan faizsiz evlilik kredisi ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvurularının 15 Şubat’ta başlayacağını duyurdu.

ÖNCELİK DEPREM BÖLGESİNİN

150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisi, 2 yıl geri ödemesiz olarak yeni evlenecek çiftlere verilecek. Faizsiz kredi 48 ayda geri ödenecek. Öncelik ise Malatya’nın da içinde olduğu deprem bölgesinin olacak.

BAŞKA DESTEKLER DE SÖZ KONUSU OLABİLİR

Son olarak konuya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

“Önce deprem bölgesinden başlayacak ve tüm Türkiye'de yaygınlaşacak. İleride fonlar arttıkça imkanlar arttıkça başka destekler de tabii ki söz konusu olacak ama aşama aşama gidecek”

dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada,

“Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu’nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu’na başvuruları 15 Şubat’ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan ‘aile.gov.tr’ üzerinden e-Devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek”

şeklinde konuştu.

YAŞ SINIRI VAR MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, uygulama için Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'nın pilot iller olarak belirlendiğini, yaş kriteri ise koymadıklarını dile getirmişti. Usta,

“En fazla gencimizin bu fondan yararlanmasını ve istifade etmesini istiyoruz. O yüzden kanunla bir yaş sınırı koymadık. Proje kapsamında değerlendirilecek”

demişti.

Yani hem erkeklerde hem de kızlarda 18 yaş olarak belirlenen evlilik yaşını dolduran herkes bu krediden faydalanabilir.

ŞARTLAR NELER?

Geçtiğimiz Kasım ayında AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta,

“Başvurular dijital yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız kendi platformunda, dijital mecralarında ilan edecek. Gençlerin başvurularıyla ilgili şartlar dijital ortamda yayınlanacak”

demişti.