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Dicle Gençlikspor, kaza sonrası ligden çekildi: Sağlık öncelikli karar

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Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Dicle Gençlikspor, 21 Ocak'ta yaşadığı kaza sonrası ligden çekilme kararı aldı.

Dicle Gençlikspor, kaza sonrası ligden çekildi: Sağlık öncelikli karar mask
Dicle Gençlikspor, kaza sonrası ligden çekildi: Sağlık öncelikli karar
Dicle Gençlikspor, kaza sonrası ligden çekildi: Sağlık öncelikli karar
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Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi B Grubu'nda mücadele eden Dicle Gençlikspor, 21 Ocak'ta yaşadığı kaza sonrası ligden çekilme kararı aldı.

Takımın teknik sorumlusu Ramazan Özyurt, takımın Licegücü Spor ile deplasmanda yapacağı maça gitmek üzere Lice'ye hareket ettikleri sırada yoğun yağış nedeniyle kaza geçirdiklerini belirtti. Kazada kendisi ve otobüste bulunan 19 sporcu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Dicle Gençlikspor, kaza sonrası ligden çekildi: Sağlık öncelikli karar

Özyurt, kaza sonrası 20 gün geçmesine rağmen bazı sporcuların halen tedavi görmekte olduğunu ve durumlarının şimdilik iyiye gittiğini ifade etti. Ancak, bazı sporcuların hala ağır yaralarının bulunduğunu ve ailelerinin endişesi nedeniyle futbol oynamalarına izin vermediklerini söyledi. Teknik heyet ve yönetimin bir araya gelerek yaptığı görüşmeler sonucunda, bir grup sporcunun yaşadığı olayın etkisiyle futbol oynamalarının mümkün olmadığına karar verildi.

Dicle Gençlikspor, kaza sonrası ligden çekildi: Sağlık öncelikli karar

Özyurt, yapılan değerlendirme sonucunda Dicle Gençlikspor'un ligden çekilme kararı aldığını duyurdu. Bu kararın sporcuların sağlık ve psikolojilerinin korunması amacıyla alındığını belirten Özyurt, takımın yaşadığı olayın etkilerinin atlatılamadığını ve bu nedenle ligden çekilme kararı aldıklarını ifade etti.

Dicle Gençlikspor, kaza sonrası ligden çekildi: Sağlık öncelikli karar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Şub 2024 - 21:35 - Spor

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