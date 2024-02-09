Bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler indirimde?

Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunuluyor…

2,5 kg Dost Yoğurt Yarım Yağlı 72,50 TL yerine 67,50 TL

1 litre Komili Zeytinyağı Naturel Sızma 255,00 TL yerine 229,00 TL

1 litre Komili Zeytinyağı Riviera 225,00 TL yerine 205,00 TL

600 g Superfresh Pizza King Slimmo 85,00 TL yerine 76,50 TL

250 g Peysan Tulum Peyniri Tam Yağlı 87,00 TL yerine 79,00 TL

250 g Sana Margarin Paket 19,75 TL yerine 16,75 TL

1 kg Efsane İthal Pilavlık Pirinç 24,50 yerine 22,75 TL

330 ml Pepsi Gazlı İçecek Kola 19,00 yerine 15,00 TL

196 g Dr. Oetker Puding Kakaolu 30,00 TL yerine 25,50 TL

2x75 g Dr. Oetker Krem Şanti 55,00 TL yerine 46,75 TL

37 g Ülker Çikolata Kaplamalı Gofret Frambuaz 9,75 TL yerine 8,50 TL

37 g Ülker Çikolata Kaplamalı Gofret Karamel 9,75 TL yerine 8,50 TL

115 g Haribo Ekşi Yumuşak Şeker 22,50 TL yerine 16,50 TL

27 g Bigbabol Meyve Aromalı Sakız 6,50 TL yerine 5,25 TL

1 litrel Asperox Sarı Güç Sprey 69,75 TL yerine 59,50 TL

650 ml Fairy Bulaşık Deterjanı Sıvı 61,75 TL yerine 46,25 TL

300 ml Roomstar Oda Spreyi Yedek 43,75 TL yerine 39,50 TL