Sami Er: Şehir merkezine ve kırsala büyük hizmetler yapacağız

Asrın felaketinde en fazla hasar gören ilçelerden biri olan Doğanşehir’i ziyaret eden AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er,

“Allah nasip ederse şehir merkezinde TOKİ marifetiyle yapacağımız işlerin yanı sıra kırsaldaki işlerimizi de geçmişten gelen tecrübemizle ihmal etmeden daha büyük hizmetler yapmaya gayret göstereceğiz”

dedi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çelebi ile birlikte Doğanşehir’de kurulan geçici konteyner iş yerlerini ziyaret etti.

Doğanşehir’de şu anda TOKİ tarafından kalıcı konutların yapıldığını ve teslim edilmek üzere olduğunu ifade eden Başkan Adayı Er, 17 Şubat’ta yapılacak kura çekimi ile depremzedelerin ilk etapta yapımı tamamlanan evlerine kavuşacağını söyledi.

ÇARŞI AYAĞA KALKACAK

Kalıcı konutların yapıldıkça hak sahiplerine teslim edilmeye devam edeceğini de ifade eden Sami Er, Doğanşehir Çarşı Projesi’ni de yakından takip ettiklerini söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Emlak Konut Şirketi aracılığı ile yapılacak çarşının bir an önce ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Er, iş yerlerinin ve konutların hak sahiplerine teslimi gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

“GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”

Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çelebi ile birlikte ileriye yönelik çok güzel işler yapacaklarını ifade eden Er,

“Geçmişte Doğanşehirli kardeşlerimizin birçoğu bizi bilirler. İl Özel İdaresi döneminde burada birçok belde ve köylere hizmet ulaştırmıştık. Az önce eski belediye başkanı arkadaşlarımız ile görüştük, biraz hasret giderdik. Tabii umutları var, biz de inşallah bu umutları da boşa çıkarmayacağız. Allah nasip ederse şehir merkezinde TOKİ marifetiyle yapacağımız işlerin yanı sıra kırsaldaki işlerimizde geçmişten gelen tecrübemizle onları da ihmal etmeden daha büyük hizmetler yapmaya Zekeriya kardeşimle birlikte gayret göstereceğiz”

dedi.

“İŞ YERİ SAYISI ARTABİLİR”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de bir yıl önce yaşanan Asrın Felaketi’nde Doğanşehir'in en fazla hasar alan ilçelerden biri olduğunu ifade ederek,

“Çok ciddi yapı stokumuz burada ikinci depremle beraber yıkıldı. Doğanşehir merkezi de dahil olmak üzere birçok mahalle yerle bir oldu. Bu süreç içerisinde insanlarımızı mağdur etmeme adına konteyner çarşımız oluşturuldu. Konteyner kentlerimizi oluşturduk, bireysel konteynerleri verdik. Bir yandan hak sahipliği ve yer tespitinden sonra inşallah Doğanşehir’i yeniden inşa ve ihya edeceğiz”

ifadelerine yer verdi.

Doğanşehir Çarşı merkezinin projesini Emlak Konut’un yaptığını da ifade eden Tüfenkci,

“Şu anda 352 iş yeri yapılacak ama bu ihtiyaç anında daha da artırılabilir. Yine 850 tane konutumuz teslimat için hazır vaziyette. Yine bin 600 konutun da yakında teslim edileceğini söylemek istiyorum. Köy konutlarımız da birçok mahallede başladı. Birçoğunda yer teslimi gerçekleştiğinde inşallah onların da inşaatlarına başlanılacak”

sözlerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve Doğanşehir Belediye Başkan Adayı Zekeriya Çelebi’nin gayretleri ile Doğanşehir’in çok farklı bir ilçeye dönüşeceğini belirten Tüfenkci,

“Doğanşehir’i farklı bir noktaya Allah'ın izniyle getirmiş olacağız. Yıkılan tüm mahalleleri yeniden ayağa kaldırmış olacağız. Hemşerilerimiz 31 Mart'ta başkanlarıma destek verirlerse inşallah çok hızlı bir şekilde merkezi hükümetle de uyumlu bir şekilde buranın eksiklerini gidermiş olacağız”

şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN