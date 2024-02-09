Kayserispor - Beşiktaş maçını Kadir Sağlam yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçı için hakem atamasını gerçekleştirdi.

Buna göre, maçın orta hakemi olarak Kadir Sağlam görevlendirildi. Pazartesi günü oynanacak müsabakada Ankara Bölgesi'nden bir hakem olan Sağlam, maçın yönetiminde bulunacak. Yardımcı hakemlik görevlerini ise Mustafa Sönmez ve Serkan Çimen üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Faruk Turtay görevlendirildi.

Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta düdük çalan Kadir Sağlam, daha önce Kayserispor'un Adana Demirspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçı yönetmişti. Ayrıca, Beşiktaş'ın Pendikspor ve Hatayspor ile oynadığı maçlarda da görev almıştı. Beşiktaş'ın sahasında 1-1 berabere kaldığı Pendikspor maçı ile deplasmanda 2-1 kazandığı Hatayspor maçlarında Kadir Sağlam düdük çalmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı