Eşini silahla öldüren uzman çavuş tutuklandı

Elazığ'da dün yaşanan üzücü olayda, Medikal Hospıtal arkasında bulunan Onkoloji Merkezi girişinde bir kadın, eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olayda, resmi nikahları geçen ay yapılan Burcu Demir (32) isimli fizyoterapist teknikeri, bahçede eşi olan Uzman Çavuş M.C. ile bir tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından M.C., belinden çıkardığı tabanca ile Demir'e peş peşe ateş etti. Kadın ağır yaralanırken, M.C. olay yerinden aracıyla kaçtı.

Olayın haber alınması üzerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yapılan ilk müdahalenin ardından Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının yakınları büyük üzüntü yaşarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattılar.

Kaçan M.C., polis ekiplerinin yoğun çabası sonucunda kısa süre içerisinde yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C., adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu üzücü olayın ardından, toplumda derin bir şok yaşanırken, yetkililer tarafından konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı