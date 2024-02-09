Firari hükümlü DEAŞ üyesi yakalandı

Diyarbakır'da yakalanan DEAŞ üyesi firari hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilikte yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele, istihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi ile koordineli olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik titiz çalışmalar sonucunda “silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2022 yılından itibaren aranan, hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu H.E., operasyon sonucu yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı