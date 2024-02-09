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Su deposuna düşen köy muhtarı kurtarıldı

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Köklüce Köyü'nde yaşanan olayda köy muhtarı Haydar Yeşilgöz, su deposunu incelerken yaşanan kaza sonucu içine düştü. Ancak AFAD ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan muhtar, tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.

Su deposuna düşen köy muhtarı kurtarıldı mask
Su deposuna düşen köy muhtarı kurtarıldı
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Köklüce Köyü'nde yaşanan olayda köy muhtarı Haydar Yeşilgöz, su deposunu incelerken yaşanan kaza sonucu içine düştü. Ancak AFAD ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılan muhtar, tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.

Su deposuna düşen köy muhtarı kurtarıldı

Olay, köye su sağlayan depoyu incelemek için görevlilerle birlikte depoya giden Muhtar Yeşilgöz'ün merdiven ayağının kırılması sonucu yaşandı. Depoya düşen muhtarın kurtarılması için 112, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verildi.

Hızla olay yerine ulaşan ekipler, yoğun çaba sonucunda muhtarı düştüğü yerden çıkarmayı başardılar. Genel sağlık durumu iyi olan Yeşilgöz, 112 ekibi tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu hızlı ve etkili müdahale, köy muhtarının sağlık durumunun korunmasını sağladı ve yaşanan olayın daha ciddi sonuçlar doğurmasının önüne geçildi.

Su deposuna düşen köy muhtarı kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Şub 2024 - 19:54 - Gündem

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