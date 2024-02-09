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Deprem uzmanı o ilde riskli alanları açıkladı

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Türk Ocakları Eskişehir Şubesi'nin düzenlediği programa konuk olan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Eskişehir'de deprem riski bulunan bölgeler hakkında uyarılarda bulundu. Program, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, Üşümezsoy'un Porsuk Çayı ve çevresindeki yerleşim yerlerinin deprem riski taşıdığına dair açıklamaları dikkat çekti.

Deprem uzmanı o ilde riskli alanları açıkladı mask
Deprem uzmanı o ilde riskli alanları açıkladı
Deprem uzmanı o ilde riskli alanları açıkladı
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Türk Ocakları Eskişehir Şubesi'nin düzenlediği programa konuk olan Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Eskişehir'de deprem riski bulunan bölgeler hakkında uyarılarda bulundu. Program, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, Üşümezsoy'un Porsuk Çayı ve çevresindeki yerleşim yerlerinin deprem riski taşıdığına dair açıklamaları dikkat çekti.

Deprem uzmanı o ilde riskli alanları açıkladı

"Eskişehir 1’inci derece korkulacak yer değil"

Prof. Dr. Üşümezsoy'un konuşmasında, Eskişehir'in deprem açısından birinci derecede endişe verici bir yer olmadığını belirtti. Şehrin, Ege sistemindeki gerilmeli faylarla ilişkili bir deprem kuşağına tabi olduğunu ifade eden Üşümezsoy, Eskişehir'deki depremsellik olgusunu detaylı bir şekilde açıkladı. Kentin deprem riski taşıyan bölgelerinin başında Porsuk Nehri ve çevresindeki yerleşim yerlerinin geldiğini vurguladı.

Deprem uzmanı o ilde riskli alanları açıkladı

"Porsuk Çayı kenarındaki yerleşimler riskli görülmektedir"

Üşümezsoy'un açıklamalarına göre, Eskişehir için 1955 yılında yaşanan deprem, şehirde düşey bir fayın kırılmasına neden olmuştu. Şehrin fay hatları ve potansiyel deprem riskleri hakkında detaylı bilgi veren Üşümezsoy, Porsuk Nehri ve çevresindeki yerleşim yerlerinin deprem açısından riskli olduğunu belirtti.

Programın sonunda Eskişehir Türk Ocağı şube başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, konuşmacıya teşekkür beratı takdim ederek programı sonlandırdı.

Bu önemli uyarılar, kent sakinlerinin ve yerel yönetimlerin deprem riskine karşı daha bilinçli ve hazırlıklı olmalarını sağlayacak nitelikteydi.

Deprem uzmanı o ilde riskli alanları açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Türk Ocakları, Porsuk Çayı, risk, deprem, yerleşim yerleri, Prof. Dr. Nedim Ünal, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Eskişehir

09 Şub 2024 - 19:48 - Gündem

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