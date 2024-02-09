Trafik levhası hırsızı suçüstü yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir operasyon düzenledi.

Bu operasyon kapsamında, Şehitkamil ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri, karayolu üzerinde bulunan trafik levhalarının demir direklerini keserek çalan bir şüpheliyi suçüstü yakaladı.

A.T. isimli şüpheli, trafik levhalarını çalmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından fark edildi ve kısa sürede yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs, işlediği suçla ilgili olarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın başarılı operasyonu, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şehrin güvenliğinin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı