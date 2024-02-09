Bıçaklı saldırı: 2 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, bir kişiye ait evde hırsızlık girişiminde bulunan ve daha sonra iki kişiyi bıçaklayan şüpheli, metruk bir binada polis ekiplerince yakalandı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi üzerinde saat 19.00 sularında gerçekleşti. İddiaya göre, Oktay A. (27) isimli şahıs, 5 saat önce Fırat T. (29)'nin evine hırsızlık amacıyla girmişti. Ev sahibi Fırat T., Oktay A.'yı yakalayarak aralarında kavga çıktı. Bu kavga polis ekipleri tarafından sonlandırıldı ve her iki şahıs da ifade vermek üzere karakola götürüldü. Ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar.

Olaydan 5 saat sonra, Fırat T. ve arkadaşı Musa C. (22) Murat Caddesi'nde yürürken Oktay A.'yı tekrar gördüler ve aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Oktay A. elindeki bıçakla Fırat T.'yi göğsünden, Musa C.'yi ise bacağından yaraladı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fırat T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Saldırgan kaçtıktan sonra, polis ekipleri tarafından İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi'nde metruk bir binada yakalandı. Şahıs ifadesinde,

"Özel halk otobüsünü beklediğim sırada geldi yüzüme tükürdü. Kavga çıktı. Ben de kendimi korumak için bıçakladım."

şeklinde ifade verdi. Ancak mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı