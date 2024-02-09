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Queensy Menig, Sivasspor’a imzayı attı

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Sivasspor, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Queensy Menig'i renklerine bağladı.

Queensy Menig, Sivasspor’a imzayı attı mask
Queensy Menig, Sivasspor’a imzayı attı
Queensy Menig, Sivasspor’a imzayı attı
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Sivasspor, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Queensy Menig'i renklerine bağladı.

Queensy Menig, Sivasspor’a imzayı attı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Queensy Menig, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Queensy Menig, Sivasspor’a imzayı attı

Futbola Ajax altyapında başlayan Queensy Menig, kariyerinde PEC Zwolle, Nantes, Oldham Athletic, Twente ve Partizan takımlarında forma giydi. Kariyerinde 340 maça çıkan 28 yaşındaki sporcu, 69 kez gol sevinci yaşadı ve 42 asist yaptı. Menig, çeşitli kategorilerde 5 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.

Queensy Menig, Sivasspor’a imzayı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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09 Şub 2024 - 19:19 - Spor

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