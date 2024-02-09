Queensy Menig, Sivasspor’a imzayı attı

Sivasspor, 28 yaşındaki Hollandalı futbolcu Queensy Menig'i renklerine bağladı.
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Queensy Menig ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Queensy Menig, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Futbola Ajax altyapında başlayan Queensy Menig, kariyerinde PEC Zwolle, Nantes, Oldham Athletic, Twente ve Partizan takımlarında forma giydi. Kariyerinde 340 maça çıkan 28 yaşındaki sporcu, 69 kez gol sevinci yaşadı ve 42 asist yaptı. Menig, çeşitli kategorilerde 5 kez de ülkesinin milli takım formasını giydi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.