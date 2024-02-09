Siverek'te zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Siverek-Çermik karayolu 3. kilometresinde akşam saatlerinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre, Abdulkerim K. yönetimindeki 34PJ3652 plakalı araç ile Muhammed Enes G. yönetimindeki 63S6050 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından yolculardan Şükran K., Yahya K., Muhammed Enes G., Gülistan G., Abdulkerim K. ve Şükrü A. isimli kişiler yaralandı.

Ayrıca, kaza sırasında yolda seyir halinde olan Muharrem Ö. yönetimindeki 27FF172 plakalı araç da hızını alamayarak diğer araçlara çarptı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Trafik ekipleri, olayın nedenlerini ve sorumlularını belirlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı