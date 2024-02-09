Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası Iğdır’da heyecanla tamamlandı

Türkiye Muaythai Federasyonu'nun düzenlediği Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final karşılaşmaları ve madalya töreniyle sona erdi. Şampiyonaya 10 ilden toplam 130 sporcu katıldı.

4 gün boyunca süren mücadelede, Bitlis, Ağrı, Bingöl, Kars, Elazığ, Van, Malatya, Erzurum ve Muş illerinden gelen 5 kadın ve 105 erkek sporcu, gençler ve büyükler kategorilerinde ter döktü. Final maçları sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi ve şampiyonlar Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandılar.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, şampiyonanın bölgesel düzeyde gerçekleştiğini belirterek, buradan seçilen sporcuların milli takıma kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Yıldız, Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nın Türkiye genelinde yapılan ilk şampiyona olduğunu vurguladı ve bu tür etkinliklerin milli sporcuların yetişmesine katkı sağladığını dile getirdi.

Katılımcı sporculardan Ali Arif Birbeyoğlu, şampiyonada elde ettiği başarının ardından Türkiye Şampiyonası'na katılacak olmanın heyecanını paylaştı. Birbeyoğlu, bölge şampiyonasının sporcular için önemli bir adım olduğunu ve böylelikle ulusal arenada başarıyı hedeflemek için bir fırsat sunduğunu belirtti.

Elazığ'dan gelen Sılanur Guntekin ise okullar arası şampiyonluklarının ardından Türkiye ve dünya şampiyonalarında başarılı olmayı hedeflediğini ifade etti. Guntekin, bu tür organizasyonlarda mücadele etmenin ve deneyim kazanmanın kendisi için çok değerli olduğunu dile getirdi.

Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası, sporcuların büyük gayretleri ve heyecan dolu mücadeleleriyle dolu bir etkinlik olarak sona erdi. Bu tür organizasyonların sporcuların gelişimine katkı sağlaması ve milli takıma yeni yetenekler kazandırması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı