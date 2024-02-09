FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü, Ankara’nın Sincan ilçesinde yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içinde üst düzey yapılanmada yer alan bir şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucunda 8 yıldır firari olarak aranan ve emniyetten ihraç edilen 1. Sınıf Emniyet Müdürü H.İ.Y. isimli şahıs, Ankara’nın Sincan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
H.İ.Y. isimli örgüt üyesinin en üst derecede örgüte bağlı olduğu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma ve Türk Ticaret Kanununa muhalefetten arandığı öğrenildi.
Gözaltına alınan H.İ.Y.‘nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.