Kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşattı

Bitlis'in Hizan ilçesi yakınlarında bulunan Hizan-Tatvan karayolu, doğal afetlerin etkisi altında kaldı. Panor Dağı mevkiinde meydana gelen toprak kayması sonucu, yola büyük kaya parçaları düştü.

Bu beklenmedik olay, sürücülere zor anlar yaşattı ve trafik akışını olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgilere göre, kayaların yola düşmesiyle birlikte sürücüler ani frenler yaparak duruma müdahale etmeye çalıştılar. Neyse ki, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaya parçalarının yolu kapatmasıyla birlikte, trafik akışı da aksadı ve sürücülerin seyahatleri aksadı.

Hızla olay yerine intikal eden karayolları ekipleri, bölgede temizleme çalışmalarına başladılar. Güvenlik önlemleri alınarak, kaya parçalarının yoldan kaldırılması için yoğun çaba harcandı. Temizleme çalışmalarının ardından, trafik normal seyrine dönene kadar yolda kontrollü geçiş sağlanması için önlemler alındı.

Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve benzer olası tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular. Doğal afetlerin ani etkilerine karşı her zaman hazırlıklı olmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığı bu olay, bölge halkını ve sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı