Ağır hasarlı bina sahiplerinden pankartlı sitem “Bir dükkân uğruna ölmek istemiyoruz”

Malatya Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi’nde bulunan bir apartmana pankart asan bina sahipleri, evlerinin ağır hasardan az hasarlıya dönüştürülmesine tepki gösterdi. “Bu bina ağır hasarlıdır. Az hasara çevrilmeye çalışılıyor” ibaresi ve binanın kolonlarının bulunduğu fotoğraflar yer aldı.

“İKİNCİ BİR HAKİMBEY APARTMANI OLAYI YAŞATILMAK İSTENİYOR”

Bina sahiplerinin astığı pankartta, “Bu bina ağır hasarlıdır. Az hasara çevrilmeye çalışılıyor. 6 kolonu ve tüm kirişleri patlak, demirleri burkulmuş, ikinci bir Hakimbey Apartmanı olayı yaşatılmak isteniyor. Bina sakinleri olarak bir dükkân uğruna ölmek istemiyoruz” ifadeleri yer aldı.

“HİÇ DERS ALMADIK MI?”

Bina sakinleri tarafından asıldığı düşünülen pankartta, binaya ait kolon ve kiriş fotoğrafları da verilerek, “Deprem bölgesinde depremler hala devam ederken hiç ders almadık mı? Valilik Çevre Şehircilik Müdürlüğü ağır hasarlı diyor, üniversite inşaat mühendisi başkanlığı ağır hasarlı diyor. Neler dönüyor, kim doğruyu söylüyor?” yazıldı. Binaya asılan pankart çevredeki vatandaşlar tarafından ilgi gördü.