“Malatya'yı yeniden yaşanılabilir bir Malatya yapacağız”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, beraberinde partili yöneticilerle birlikte Paşaköşkü Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım vatandaşların hayat pahalılığından şikâyet ettiğini söyledi.
“VATANDAŞLARIMIZ HAYAT PAHALILIĞINDAN ŞİKÂYETÇİ”
Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Bilal Yıldırım,
“Bütün vatandaşlarımız hayat pahalılığından şikâyetçi. Vatandaşlarımız ayrıca depremde kendilerine belediye ve devlet tarafından herhangi bir hizmetin gelmemesinden dolayı da şikâyetçiler. Vatandaşımızın gündeminde, depremin üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen halen yerinde dönüşüm ve hasar tespitlerinden dolayı ciddi sorun ve sıkıntılar bulunuyor. Yeniden Refah Partisi olarak seçimleri kazanmamız halinde var olan sorun ve sıkıntıları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Ahlaklı belediyecilik için, adil belediye için vatandaşlarımızı Yeniden Refah Partisi’ne oy vermeye davet ediyorum. Her mahallemizi, her sokağımızı iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. Yeniden Refah iktidarında her mahallemiz, her sokağımız Malatya'ya yakışır olacak. Halkımızla birlikte istişarelerle, şehrimizin tüm dinamikleriyle yeniden yaşanılabilir bir Malatya’yı inşa edeceğiz”
dedi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.