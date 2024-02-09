- Siyaset

“Malatya'yı yeniden yaşanılabilir bir Malatya yapacağız”

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Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Halkımızla birlikte istişarelerle, şehrimizin tüm dinamikleriyle Malatya'yı yeniden yaşanılabilir bir Malatya yapacağız” dedi. Yıldırım, “Halen yerinde dönüşüm ve hasar tespitlerinden dolayı ciddi sorunlar var” ifadesini de kaydetti.

“Malatya'yı yeniden yaşanılabilir bir Malatya yapacağız” mask
“Malatya'yı yeniden yaşanılabilir bir Malatya yapacağız”
“Malatya'yı yeniden yaşanılabilir bir Malatya yapacağız”
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Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, beraberinde partili yöneticilerle birlikte Paşaköşkü Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulundu. Yıldırım vatandaşların hayat pahalılığından şikâyet ettiğini söyledi.

“Malatya'yı yeniden yaşanılabilir bir Malatya yapacağız”

“VATANDAŞLARIMIZ HAYAT PAHALILIĞINDAN ŞİKÂYETÇİ”

Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Bilal Yıldırım,

“Bütün vatandaşlarımız hayat pahalılığından şikâyetçi. Vatandaşlarımız ayrıca depremde kendilerine belediye ve devlet tarafından herhangi bir hizmetin gelmemesinden dolayı da şikâyetçiler. Vatandaşımızın gündeminde, depremin üzerinden 1 yıl geçmiş olmasına rağmen halen yerinde dönüşüm ve hasar tespitlerinden dolayı ciddi sorun ve sıkıntılar bulunuyor. Yeniden Refah Partisi olarak seçimleri kazanmamız halinde var olan sorun ve sıkıntıları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Ahlaklı belediyecilik için, adil belediye için vatandaşlarımızı Yeniden Refah Partisi’ne oy vermeye davet ediyorum. Her mahallemizi, her sokağımızı iyi tanıyoruz, iyi biliyoruz. Yeniden Refah iktidarında her mahallemiz, her sokağımız Malatya'ya yakışır olacak. Halkımızla birlikte istişarelerle, şehrimizin tüm dinamikleriyle yeniden yaşanılabilir bir Malatya’yı inşa edeceğiz”

 dedi.

“Malatya'yı yeniden yaşanılabilir bir Malatya yapacağız”
 
“Malatya'yı yeniden yaşanılabilir bir Malatya yapacağız”
 
“Malatya'yı yeniden yaşanılabilir bir Malatya yapacağız”

Kaynak: BÜLTEN

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09 Şub 2024 - 17:05 Malatya- Siyaset

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