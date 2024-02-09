09 Şub 2024 - 17:05 - Siyaset

“Malatya'yı yeniden yaşanılabilir bir Malatya yapacağız”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “Halkımızla birlikte istişarelerle, şehrimizin tüm dinamikleriyle Malatya'yı yeniden yaşanılabilir bir Malatya yapacağız” dedi. Yıldırım, “Halen yerinde dönüşüm ve hasar tespitlerinden dolayı ciddi sorunlar var” ifadesini de kaydetti.