Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Bülent Vural’ın taziye adresi: Tecde Kültür Merkezi, Yeşilyurt,
54 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Basri Zontul’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, No:2 /1/15, Battalgazi,
85 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Lütfü İzolluoğlu’nun taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Lavida Konutları, Yeşilyurt,
45 yaşında vefat eden ve Yeşilyurt Malatya Mezarlığına defnedilen Zehra Gök Cabi’nin taziye adresi: Yeşilyurt, Malatya,
92 yaşında vefat eden ve Çolaklı Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Lütfiye Günay’ın taziye adresi: Çolaklı Mahallesi, Battalgazi,
99 yaşında vefat eden ve Arapgir Mezarlığına defnedilen İzzet Kaya’nın taziye adresi: Arapgir, Malatya”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.