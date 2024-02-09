- Gündem

Battalgazi Belediyesinde sigaranın zararları anlatıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ kapsamında farkındalık ve bilgilendirme semineri düzenledi. Battalgazi Belediyesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ konulu seminer düzenledi.

Battalgazi Belediyesinde sigaranın zararları anlatıldı mask
Battalgazi Belediyesinde sigaranın zararları anlatıldı
Battalgazi Belediyesinde sigaranın zararları anlatıldı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in destekleriyle, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Tak’ın katılımıyla Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde katılımcılara sigara kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturacak bilgiler verildi.

Battalgazi Belediyesinde sigaranın zararları anlatıldı

“SİGARA SADECE BİZE DEĞİL ÇEVREMİZE DE CİDDİ ZARARLAR VERMEKTEDİR”

Sigara içildiğinde ortaya çıkan etkilerden, sigaranın neden olduğu hastalıklara çeşitli konular hakkında bilgi verilen seminerde konuşan Uzman Doktor Gözde Nur Turmuş, “Sigara, insan sağlığına olan zararlarıyla bilinen bir bağımlılık maddesidir. Sigara içmek, kalp hastalıkları, akciğer kanseri, solunum yolu rahatsızlıkları gibi pek çok ciddi hastalığa yol açabilir. Ayrıca, pasif içicilik yoluyla da birçok insanı etkileyebilir ve onların sağlığını riske atabilir. Bu nedenle, sigarayı bırakma ve sigara kullanımını önleme çabaları son derece önemlidir. Sağlıklı bir gelecek için, sigarayı bırakmak ve sigarasız bir yaşam tarzını benimsemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Sigara sadece bize değil, çevremize de ciddi zararlar vermektedir. Bulunduğunuz ortamda içilen sigara diğer bireyleri de etkilemekte. Bir bağımlılık haline gelen sigara kullanımını en kısa sürede bırakmadığınız takdirde ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.” diye konuştu.

Battalgazi Belediyesinde sigaranın zararları anlatıldıBattalgazi Belediyesinde sigaranın zararları anlatıldıBattalgazi Belediyesinde sigaranın zararları anlatıldıBattalgazi Belediyesinde sigaranın zararları anlatıldı

Kaynak: BÜLTEN

# Battalgazi Belediyesi, Osman Güder, Dünya Sigarayı Bırakma Günü, malatya, malatya haber, malatya son dakika

09 Şub 2024 - 16:54 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL