Battalgazi Belediyesinde sigaranın zararları anlatıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in destekleriyle, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Tak’ın katılımıyla Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde katılımcılara sigara kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturacak bilgiler verildi.

“SİGARA SADECE BİZE DEĞİL ÇEVREMİZE DE CİDDİ ZARARLAR VERMEKTEDİR”

Sigara içildiğinde ortaya çıkan etkilerden, sigaranın neden olduğu hastalıklara çeşitli konular hakkında bilgi verilen seminerde konuşan Uzman Doktor Gözde Nur Turmuş, “Sigara, insan sağlığına olan zararlarıyla bilinen bir bağımlılık maddesidir. Sigara içmek, kalp hastalıkları, akciğer kanseri, solunum yolu rahatsızlıkları gibi pek çok ciddi hastalığa yol açabilir. Ayrıca, pasif içicilik yoluyla da birçok insanı etkileyebilir ve onların sağlığını riske atabilir. Bu nedenle, sigarayı bırakma ve sigara kullanımını önleme çabaları son derece önemlidir. Sağlıklı bir gelecek için, sigarayı bırakmak ve sigarasız bir yaşam tarzını benimsemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Sigara sadece bize değil, çevremize de ciddi zararlar vermektedir. Bulunduğunuz ortamda içilen sigara diğer bireyleri de etkilemekte. Bir bağımlılık haline gelen sigara kullanımını en kısa sürede bırakmadığınız takdirde ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN