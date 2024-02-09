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Derrick Köhn "Burada olmak gurur verici"

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Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, sarı-kırmızılı kulüpte olmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Derrick Köhn "Burada olmak gurur verici" mask
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Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, sarı-kırmızılı kulüpte olmanın gurur verici olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, resmi imzayı atmasının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu bildiğini ve formayı giymek için sabırsızlandığını ifade eden Gana asıllı Alman oyuncu, “Böyle büyük bir kulübe imza atmak benim için çok büyük ve özel bir şey. Bir an önce sahaya girmeye, taraftarımızla buluşmaya ve kulüp için her şeyimi vermeye sabırsızlanıyorum. Arkadaşlarım, dostlarım ve ailemle transferi istişare ettik. Galatasaray’ın çok büyük bir kulüp olduğunu herkes biliyor. Ben de biliyorum. Burada olmak gurur verici. Bu formayı giymek benim için çok değerli” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Derrick Köhn, Galatasaray'

09 Şub 2024 - 16:52 - Spor

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