Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı bugün, yarın, 11 Şubat Pazar ve 12 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.
Süper Lig’de 25. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:
Bugün
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
Yarın
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
11 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Emre Kargın
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay
12 Şubat Pazartesi
17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.