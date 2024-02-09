- Spor

Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig’de 25. hafta görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig’de 25. haftanın hakemleri belli oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig’de 25. hafta heyecanı bugün, yarın, 11 Şubat Pazar ve 12 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu müsabakalarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı.

Süper Lig’de 25. haftanın programı ve maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

Bugün

20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

Yarın

16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

11 Şubat Pazar

13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Emre Kargın

16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 Şubat Pazartesi

17.00 Trabzonspor - Hatayspor: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig’

09 Şub 2024 - 16:47 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL