Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye döndü

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, Serdar Dursun’un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü F. Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun’a yeniden hoş geldin diyor, çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz" denildi.
32 yaşındaki futbolcu bu sezon Fatih Karagümrük ile çıktığı 24 resmi karşılaşmada 6 gol sevinci yaşadı.
Deneyimli futbolcu sezon başında Fenerbahçe'den kırmızı-siyahlılara transfer olmuştu. Serdar Dursun kariyerinde ayrıca daha önce Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Greuther Fürth ve Darmstadt 98'de forma giymişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.