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Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye döndü

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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen 32 yaşındaki golcü futbolcu Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Serdar Dursun, Fenerbahçe'ye döndü mask
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Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen futbol A takımımızda, Serdar Dursun’un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü F. Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun’a yeniden hoş geldin diyor, çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz" denildi.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Fatih Karagümrük ile çıktığı 24 resmi karşılaşmada 6 gol sevinci yaşadı.

Deneyimli futbolcu sezon başında Fenerbahçe'den kırmızı-siyahlılara transfer olmuştu. Serdar Dursun kariyerinde ayrıca daha önce Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Greuther Fürth ve Darmstadt 98'de forma giymişti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fatih karagümrük, fenerbahçe, Serdar Dursun

09 Şub 2024 - 16:46 - Spor

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