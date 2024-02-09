09 Şub 2024 - 16:45 - Spor

İlk maç 6 Eylül'de Galler ile deplasmanda

Uluslar Ligi B Ligi 4 Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile eşleşen A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu. Milliler ilk maçında 6 Eylül Cuma günü deplasmanda Galler ile mücadele edecek.