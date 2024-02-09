İlk maç 6 Eylül'de Galler ile deplasmanda

A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi fikstürü açıklandı. Ay-yıldızlılar grubun ilk müsabakasında 6 Eylül Cuma günü Galler'e konuk olacak. Milliler grubun son karşılaşmasında ise 19 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak.
A Milli Takım'ın maç tarihleri ve saatleri (TSİ) şöyle:
6 Eylül Cuma 2024
21.45 Galler - Türkiye
9 Eylül Pazartesi 2024
21.45 Türkiye - İzlanda
11 Ekim Cuma 2024
21.45 Türkiye - Karadağ
14 Ekim Pazartesi 2024
21.45 İzlanda - Türkiye
16 Kasım Cumartesi 2024
20.00 Türkiye - Galler
19 Kasım Salı 2024
22.45 Karadağ - Türkiye
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.