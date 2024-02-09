Acılarla yüzleşmek gerek

Asrın felaketinden sonra tam bir yıl geçmesine rağmen hala deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşların bozulan psikolojisi tam olarak düzelmedi. Peki depremden sonra yerle bir olan insan psikolojisi nasıl düzelir? Konuyla İlgili BUSABAH Medya’ya konuşan Psikolog Esra Avşar, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Psikolog Esra Avşar Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin şiddetinin herkes için aynı olmadığını ve tüm Türkiye'nin psikolojik anlamda etkilendiklerini ifade etti.

6 Şubat depremlerinin ardından tam bir yıl geçerken depremzedelerin bu dönemde yaslarını yaşaması gerektiğini vurgulayan Avşar, dikkat edilmesi gereken 2 önemli noktanın olduğunu ifade etti.

“BURADA ÇEŞİTLİ DIŞ ETKENLER VAR”

"Yıl dönemlerinde bizim için 2 önemli nokta var” diyen Avşar, şunları kaydetti:

“Bir anma, 2 yeniden travmatize olma durumudur. İnsanların 6 Şubat günü yaşadıkları acıları tekrardan hatırlamaları kayıplarını, yaslarını ve o anki yaşadıkları duygu durumlarını tekrardan yaşamaları normaldir. Burada çeşitli dış etkenler var. hava durumudur, kokudur, tattır, gördükleri bir manzara tekrardan tetikleyici bir unsur olabilir. Ama o günleri tekrardan yaşamayacağımız anlamına gelmeyeceğini bilmek kişilerde iyileştirici etkiye sahiptir. Bu dönemde duygularımızı olabildiğince yaşamak çok kıymetli. Acıdan kaçmamız yerine acı ile yüzleşebilmemiz ve bu acıyı tanımamız gerekiyor. Aslında biz depremden değil, depremin yaratabileceği olası sonuçlardan korkuyoruz. Bu nokta da önemli olan şey güvenli alanlarda olduğumuzu bilmek. Kişilerin bu dönemlerde ciddi kayıpları var ise psikolojik destek almaları gerekiyor."

Avşar, Yaşanan asrın felaketi sonrasında psikolojik anlamda etkilenen depremzedelerin neler yapabileceği ve onlar için neler yapılabileceği konusuna değindi. Avşar, bu dönemde depremzede ailelere ziyaretlerin yapılabileceğini vurgulayarak depremzede vatandaşların kaygı ve korkularını yenmek adına nefes egzersizleri yapılabileceğini ve toplumsal desteğin iyileştirici etkisinin olabileceğini söyledi.