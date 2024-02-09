Hatayspor, hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’de 25. haftasında Trabzonspor'la karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Mersin'den Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması için İstanbul'da giden Hatayspor, Başakşehir karşılaşması sonrası İstanbul'da kaldı. Bordo-beyazlılar, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 25 dakika antrenman yaptı. Antrenmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması yapıldı.
Hatayspor, pazartesi günü saat 17.00'de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.