Malatyalılara bir zam şoku daha

Fiyat tarifelerine zam yaptıklarını duyuran Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş BUSABAH Medya’ya konuşarak,

“Kira, elektrik, su, eleman maaşı, sigorta gibi giderlerimiz var. Aldığımız kozmetik ürünlerine yüzde 500 zam geldi. Biz bunlara çare bulamadığımız için mecburen zam yapma yoluna gittik. Berber ve kuaför 2 makas atarak bu işi yapmıyor”

diye konuştu.

“2 KİRA ÖDEYEN MESLEKTAŞLARIMIZ VAR”

Artan maliyetler karşısında mağduriyet yaşanıldığı gerekçesiyle Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanlığı zam yaptıklarını açıkladı. BUSABAH Medya’ya konuşarak zam yapma gerekçelerini anlatan Oda Başkanı Ramazan Toptaş, önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomik şartların herkes tarafından bilindiğine dikkat çeken Ramazan Toptaş, berber ve kuaförlerin zam yapma meraklısı olmadıklarını söyledi. Niçin zam yaptıklarını anlatan Toptaş, şunları kaydetti:

“Hayat şartlarının ağrılığında esnaflarımızı ekonomiye ezdirmemek için mecburen fiyat artışına gitmek zorunda kaldık. Kadın ve erkek kuaförlerimizin yeni tarifesini belirledik. Meslektaşlarımız bugünden itibaren tarifemizi yükselttik ve uygulamaya başladık. Mutlaka zam yapıldığını duyan vatandaşlardan ister istemez tepkiler de gelecektir. Dediğim gibi biz zam yapma meraklısı değiliz. Ama meslek grubumuzu da bu ağır şartlara ezdirmememiz lazım. Vatandaşlarımızdan tek rica bizi anlamaları ve ben de bizi anlayışla karşılayacaklarını umuyorum. ‘2 makas atıp, para kazandığımızı’ düşünen bazı vatandaşlarımız var. Aslında bu böyle değil. Fazla giderimiz olmadığı, sadece el emeğimizin olduğu düşünülüyor. Böyle değil. Konteyner kentte çalışan meslektaşlarımız olduğu gibi kira veren meslektaşlarımız da var. Kira, elektrik, su, eleman maaşı, sigorta gibi giderlerimiz olduğu gibi hepimizin bir ailesi var. Hem ev hem de dükkân kirası ödeyen meslektaşlarımız var. Aldığımız kozmetik ürünlerine yüzde 500 zam geldi. Biz bunlara çare bulamadığımız için mecburen zam yapma yoluna gittik. ‘2 makas atıp, para sözünü duymak istemiyoruz. Berber ve kuaför 2 makas atarak bu işi yapmıyor.”

“ZAM YAPMAK ARTIK ELZEM HALİNE GELMİŞTİ”

“Belediyeler şehri, bizler de insanları güzelleştiririz” diyen Toptaş,

“Vatandaşlarımızın zor durumda olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Zam yapmak artık elzem haline gelmişti. Bu konuda esnaflarımızın oda olarak daima yanındayız, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Piyasa şartları neyse kesinlikle o şartlara uymak zorundayız. Meslektaşlarımızın en çok üzüldüğü nokta ise her şeye zam gelirken, kuaförlerin yaptığı zamma tepki gelmesi. Bütün ürünlere aşırı derecede zam geliyor, nedense bunu anlayışla karşılıyoruz. Tepki görecek berber ve kuaför olmamalı. Çünkü onlar dakikalarca, yeri geldi saatlerce emek harcıyorlar. Ayakta durmamızı ihtiyarlarlarsa bizi anlayışla karşılamaları gerekir”

ifadelerini kullandı.

YENİ FİYAT TARİFESİ

Yeni fiyat tarifesini de açıklayan Toptaş,

“Saç-sakal yıkama 300 TL, yalnız saç kesimi 150 TL, yalnız sakal 100 TL, natürel sakal 100 TL, saç-sakal 250 TL, yıkama ve fön 80 TL, çocuk tıraşı 130 TL, ağda, kaş ve yanak 80 TL, dükkân dışı tıraş 500 TL, saç boyası 500 TL, damat tıraşı 2000 TL oldu”

dedi.