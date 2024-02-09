Malatya’ya 3 milyarlık yatırım

AK Parti Malatya Milletvekili Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, Malatya Kuzey Çevre Yolu projesinde 44,8 kilometresi ana yol, 8,7 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplamda 53,5 kilometrelik bir proje yapılacağını bildirdi.
“BÜTÜN ŞEHİRLERİN ARASINDA AYRILAN EN BÜYÜK BÜTÇE”
Malatya Milletvekili Babacan projenin yetkili firmaya verildiğini ve firmanın iş makinesi tedariğini sağlayıp çalışmalarına başladığını bildirerek,
“Projenin 1’inci Etabı daha önce açılışı yapılan 26,1 kilometrelik kesimdir. Ağustos ayı itibariyle de 12,1 kilometrelik 2’nci Etap bitirilecek, böylece toplamda Battalgazi’ye kadar 38,2 kilometrelik kesim trafiğe açılmış olacaktır. Bu 2’nci Etap dediğimiz, Sivas kavşağından Battalgazi kavşağına olan kesintisiz güzergâhı ifade ediyor. Ve sadece bu 2’nci Etap için ayrılan bütçe 550 milyon TL. Bu, bölgedeki bütün şehirlerin arasında ayrılan en büyük bütçe”
dedi.
“AĞUSTOS AYI İTİBARİYLE TOPLAMDA 38,2 KİLOMETRELİK HAT AÇILMIŞ OLACAK”
Babacan projenin toplam bütçesinin 3 milyar TL olduğunu bildirerek,
“Yani, Ağustos ayı itibariyle toplamda 38,2 kilometrelik hat açılmış olacak. Kalan 15,3 kilometrelik kısım için ise bu yıl içerisinde ikmal ihalesine çıkılacak ve toplamda 53,5 kilometre olan projenin tamamı 2025 sonuna doğru bitirilmiş olacak. Projenin toplam bütçesi 3 milyar TL”
ifadelerine yer verdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.