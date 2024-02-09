09 Şub 2024 - 16:09 - Gündem

Malatya’ya 3 milyarlık yatırım

AK Parti Malatya Milletvekili Doç. Dr. Abdurrahman Babacan Malatya Kuzey Çevre Yolu hakkında bilgilendirmede bulundu. Babacan, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü ve Karayolları Bölge Müdürü ile görüştüğünü, Malatya Kuzey Çevre Yoluna 53,5 kilometrelik bir proje yapılacağını bildirdi.