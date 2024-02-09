“Çok büyük bir adliye olacak ve Malatya’nın ihtiyacını karşılayacaktır”

6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’daki mevcut Adliye binası ağır hasar almış ve buna bağlı olarak da yıkımı gerçekleştirilmişti. Bakan Tunç, deprem sonrasında 7 ayrı noktada hizmet veren adli personellerin Yeni Adalet Sarayında hizmet vermeleri noktasında çalışmaların hızlı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

“YENİ ADALET SARAYIMIZIN MALATYA’MIZA HAYIRLI OLMASINI DİLERİM”

Temel Atma Töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, “6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle hayatını kaybeden başta adliye ve cezaevi personelimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaşanan depremler neticesinde Malatya Adliye Binamız, ağır hasarlı hale gelmiş ve daha sonrasında yıkılmıştır. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Yeni Adalet Sarayımızın proje ve ihale çalışmaları hızlıca tamamlanarak, yapım süreci başlamıştır. 700 gün içerisinde tamamlanacak hizmet binamız, faaliyete başladığında farklı yerlerde bulunan yerlerimiz tek çatı altında toplanarak, meslektaşlarımız ve avukatlarımız için verimli, ihtiyaca cevap verecek şekilde çalışma ortamı sağlanabileceği gibi vatandaşlarımızın da adalete erişimi kolaylaşacaktır. Yeni Adalet Sarayımızın şimdiden Malatya’mıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

“MALATYA ADLİYE SARAYININ TEMEL ATMA TÖRENİ İÇİN BİR ARADAYIZ”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya’da Adalet Bakanlığınca sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Malatya Adliye Sarayının temel atma töreni için bir aradayız. 6 Şubat depremlerinin üstünden 1 yıl geçti. Ama depremin acılarını yaşamaya devam ediyoruz. Malatya’mız yaşanan depremlerden fazlasıyla etkilendi. Rabbim ülkemize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Bir yıldan bu yana Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 11 ilimizi yeniden inşa etmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“86 BİN 633 METREKARE KAPALI ALANA SAHİP ÇOK BÜYÜK BİR ADLİYE OLACAK”

Deprem bölgesinde yapılacak adliye binaları hakkında bilgi veren Tunç, Malatya’da temeli atılan binanın büyüklüğü hakkında da açıklamalarda bulunarak, “Depremlerde 11 ilimizde bulunan Adliye Binalarımız zarar gördü. Bu illerden biri de Malatya idi. Deprem bölgesi Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘deprem bölgesi önceliğimizdir’ düşüncesinden hareketle deprem bölgesindeki illerimize daha ağırlık verdik. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı olarak Malatya’mızın da dâhil olduğu 11 vilayetimizde 24 adet Adalet Hizmet Binasını yatırım programına almış bulunuyoruz. Bu kapsamda Malatya’mızda ağır hasar gören ve bu nedenle yıkılan Adalet Sarayımızın yerine inşa edeceğimiz Yeni Adalet Sarayının temelini atıyoruz. Yeşilyurt ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi’ne inşa edilecek olan Yeni Adalet Sarayımız 86 bin 633 metrekare kapalı alana sahip çok büyük bir adliye olacak ve Malatya’nın ihtiyacını karşılayacaktır. Deprem sonrasında adliye personellerinin 7 farklı yerde hizmet verdiğini ve bu konuda sıkıntı çektiklerini biliyoruz. O nedenle inşallah kısa süre içerisinde Adalet Sarayımızı yaparak, bu sıkıntıları çözeceğiz. Adliye Sarayımızın bugün itibariyle sözleşme bedeli 1 milyar 461 milyon liraya tekabül ediyor. Bu rakamın tamamına yakını bu seneki yatırım programına ödenek olarak ayrıldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Ödeneğin tamamının ayrılması müteahhit firmaya ‘elini çabuk tut’ demektir. Bir an önce Malatya’mıza Adalet Sarayımızı kazandıralım ve yargının işleyişi noktasına aksamalar olmasın. İnşallah müteahhit firma elinden gelen gayreti gösterecek ve 700 günde yapılması ön görülen Adalet Sarayı 500 gün içerisinde yaparak, Malatya’mızın hizmetine sunacaktır” dedi.

“MALATYA ADLİ TIP BÖLGE BAŞKANLIĞI BÜTÜN ÇEVRE İLLERE DE HİZMET EDECEK”

Malatya’ya yapılacak diğer yatırımlardan bahseden Tunç, “Sadece Malatya Adalet Sarayımızla kalmıyoruz. Adalet Bakanlığı olarak Malatya’mızın ve ilçelerimizin ihtiyaçları noktasında da önemli projelerimiz ve yatırımlarımız var. Bunlardan biri Malatya Adli Tıp Bölge Başkanlığı, bütün çevre illere de hizmet edecek ve 16 bin 69 metrekare kapalı alana sahip olacaktır. Rektörümüze de buradan teşekkür ediyorum. Üniversitemizin arkasında bizlere yer ayırdı. İnşallah onun da temelini atacağız. Bununla da kalmıyoruz. Malatya’da Bölge Adliyesi var, biliyorsunuz ama henüz faaliyete geçmedi. Malatya’da İstinaf Mahkemesini, Bölge Adliye Mahkemesinin faaliyete geçmesi için gayretlerimiz var. Mahkemeyi kurduk, binasını da yaptıktan sonra inşallah faaliyete geçireceğiz. 22 bin 750 metrekare kapalı alana sahip olacak. Malatya İstinaf Mahkememizin de inşaatını 2024 yatırım programına aldık. İhale süreçlerinden sonra da inşallah Bölge Adliye Mahkememizin temelini atacağız. Yine Akçadağ, Arapgir ve Doğanşehir ilçelerimiz var. Buradaki hükümet konakları da yeniden yapılacaktır. Bünyesinde de Adalet Hizmetlerine ayrılan bölümler yer alacaktır. Tüm çalışmalarımızın Malatya’mıza ve Malatyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.

“TÜM VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Yeni Adalet Sarayının yapılması için ilgili mercilerle görüşerek yoğun mesai harcadığını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Bugün Cuma aziz bir gün aziz bir günde Yeni Adalet Sarayımızın temelini atıyoruz. Malatya Adalet Sarayımızın Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakanımız göreve başladığında Bülent Bakanımızla beraber kendilerine hem hayırlı olsun ziyareti hem de Adalet Sarayımızın bir an evvel yapılması noktasındaki taleplerimizi iletmiştik. Biz Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına hem yer tahsisi etme noktasında hem de yer yapma noktasında hakikaten Türkiye’de örnek belediyecilik anlayışı sergiledik. DSİ Binası, askeri kışla, kütüphanelerin, hanların, hamamların, kervansarayların, kümbetlerin türbelerin sosyal tesislerin yapılması olsun bu konuda görev tefriki içerisine girmedik. Belediyemize ait 100 dönüm arazimizi Adalet Sarayımızın yapılması noktasında Adalet Bakanlığımıza tahsis ettik. İnşallah, ‘Adalet mülkün temelidir’ anlayışı içerisinde adaletin bir an evvel tecelli etmesi noktasında Adalet Binamızın yapılması gerekiyordu. Malatya’da 7 ayrı mekânda adalet ihdas edilmeye çalışılıyor. Ben inanıyorum ki Adalet Bakanımızın talimatları ile Adalet Sarayımız 700 gün içerisinde hızlı bir şekilde yapılacaktır. Yeni Adalet Sarayımızın Malatya’mıza, Malatya’daki adalet teşkilatımıza hâkimlerimize, savcılarımıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN