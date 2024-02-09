Naci Görür o illeri uyardı “Bağırıyorum dikkat edin diye”

Prof. Dr. Naci Görür geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Tunceli için uyarılarda bulundu. Yayınlanan programda deprem hakkında önemli açıklamalarda bulunan Görür, “Doğu Anadolu Fayı uyanmak üzere. Bağırıyorum Tunceli’ye dikkat edin diye. Bunu söylerken de laf olsun diye değil" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Tunceli için uyarılarda bulundu. Tunceli’yi ve çevre illeri uyaran Görür,

“Bütün yerleşim alanları için de dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum”

ifadelerinde bulundu.

“KUZEY ANADOLU FAYI 250 SENEDE DEPREM ÜRETİR”

Katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulunan Görür, Kuzey Anadolu Fayı’nın deprem periyodunun dolduğuna dikkat çekerek,

“Adıyaman’la Hakkâri arasındaki bütün iller için dikkatli olunmasını söylüyorum. 1939 Erzincan depremi Kuzey Anadolu Fayında oldu. Biz ona Yedisu Fayı diyoruz. 1784’te deprem üretmiş. Kuzey Anadolu Fayı 250 senede bir deprem üretiyor. 1784 yılına 250 yıl eklersen bu zamanlara geliyoruz. Deprem periyodu dolmuş”

dedi.

PROF. DR. MEHMET ÖNAL DA AÇIKLADI

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle Malatya’da yapılan konferanslarda konuşan Prof. Dr. Mehmet Önal Yedisu Fayı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Önal, uzun yıllar kırılmayan Yedisu Fayının üretebileceği deprem potansiyelini ve olası bir durumda Malatya’da nasıl hissedileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde verdiği konferansta konuşan Önal da yakın gelecekte olabilecek bir depremin bu fay üzerinde olacağını bildirerek,

"Ülkemizde yakın gelecekte bir deprem olursa bu deprem Yedisu Fayının olduğu bölgede olur. Oradaki fay ile ilgili çalışmadım ama teknik bir geziye katıldım. Orası bize çok uzak bir coğrafya. Büyüklük vermek benim âdetim değildir ama orada 7,4 civarında bir deprem bekleniyor. Orada 7,4 büyüklüğünde bir deprem olması halinde bu deprem Malatya’da 4,0 büyüklüğünde hissedilir”

açıklamalarında bulundu.