Adalet Bakanı Tunç Esenlik’in 40’ıncı şube açılışına katıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya’ya kazandırılan 300 dönümlük 100’üncü Yıl Kent Parkı alanı içerisinde Malatyalılara hizmet verecek olan Esenlik marketlerinin 40’ıncı şubesinin açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi. Açılış programına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya protokolü katıldı.

“DEPREMİN YARALARINI DA İNŞALLAH SÜRATLE SARMANIN GAYRETİNDE OLACAĞIZ”

Battalgazi’nin diyarı, Kayısının başkentinde olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Malatya’mız bundan bir yıl önce büyük bir acı yaşadı 11 vilayetimizle birlikte. Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören illerimizden bir tanesidir. Depremin yıl dönümünü yaşadık ve aradan geçen bir yılda depremin yaralarını sarmak için şehirlerimizi yeniden inşa etmek için çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla, yerel yönetimleriyle el birliği ile şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya etmeye çalışıyoruz. Bugün Malatya’mızda Malatya Adalet Sarayının temel atma töreni için Malatya’da sizlerle beraberiz. Sayın Başkanımız temel atma töreninden önce Esenlik Şirketi bünyesinde 40’ıncı marketin açılışına bizleri davet etti. İnşallah 41 de olur ve 41 kere maşallah deriz. Malatya’da fiyatları dengeleyen Malatya için büyük ve güzel bir hizmet. Malatya’mızda Büyükşehir Belediyemizin ve Hükümetimizin çok önemli çalışmaları ve hizmetleri var. Bu güzel eserlerden dolayı, Malatya’ya değer katan bu yatırımlar nedeniyle başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrada bu çalışmalar hükümetimiz yerel yönetimle uyumu sayesinde çok daha ileriye taşınacaktır. Depremin yaralarını da inşallah süratle sarmanın gayretinde olacağız. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Rabbim bir daha böyle acılar ülkemize milletimize yaşatmasın. Esenlik marketinin bölgeye Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ESENLİK ŞİRKETİMİZ FİYATLAR NOKTASINDA PİYASAYI REGÜLE ETMEKTEDİR”

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Esenlik Şirketimiz fiyatlar noktasında piyasayı regüle etmektedir. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan diğer şirketlerimizde şehrin piyasasını kontrol etme noktasında önemli görevler üstlendiler. Özellikle beton piyasasının hat safhaya vardığı bir dönemde Esenlik Şirketimizin ve MESTON Şirketimizin beton santralleri kurması piyasayı regüle etti. 100. Yıl Kent Parkı Malatya’nın en büyük parklarından biri. Her türlü spor aktivitelerinin yapılacağı bir parktır. Parkımız içerisinde sadece kamu adına Esenlik Şirketimizin Marketini açıyoruz. Başka herhangi bir ticari alan olmayacak. Sosyal tesisleri de Büyükşehir Belediyemiz Şirketlerinden BELSOS şirketimiz vatandaşlarımıza hizmet verecek. Sayın Bakanımızın programında olmamasına rağmen bizleri kırmayarak programımıza katıldıkları için bütün Malatyalılar adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Esenlik Marketimiz aynı zamanda gazi bir markettir. Deprem sürecinde vatandaşlarımızın yaşayacağı sıkıntıların önüne geçti. Bazı marketlerimiz tamamen yıkıldı. Marketimizin bölge halkına, Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Esenlik Marketlerinin 40’ıncı Şubesi 100’üncü Yıl Kent Parkı içerisinde açıldı.

Kaynak: BÜLTEN