Yücel’den sigara uyarısı “Mutlaka bırakılmalı”

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Orhan Yücel, 9 Şubat Sigara Bırakma Günü dolayıyla, hastane bünyesinde kurulan stantta bir açıklama yaptı.

Sigaranın çok yaygın olarak kullanılan yabancı maddelerin başında geldiğine dikkat çeken Dr. Yücel, halkın yoğun kullandığı için öncelikle bırakılması yönünde mücadele ettikleri maddelerin birisi olduğunu söyledi.

“KORUYUCU HEKİMLİK HİZMETİMİZ VAR”

Amaçlarının kişileri sigaranın neden olduğu hastalıklardan korumak olduğunu belirten Dr. Yücel,

“Sigara ilk etapta akciğer sağlığını bozan bir etken olduğu için biz Göğüs uzmanları ilk etapta hastalarımızın sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Sigara içinde bir madde değil, birden fazla zararlı madde barındırır. Sigara, öncelikle akciğer kanserine, KOAH ve astımı tetikleyici etkenleri olan madde. Aynı zamanda sadece akciğer sağlığı değil, sigara baktığımız zaman vücudu komple etkileyen, kardiyak hastalıklara neden olan, onun haricinde erkeklerde prostat hastalıklarına neden olan bir madde. Bunu bize gelen her hastamıza çok kere söylüyoruz. Ama yine bakıyoruz ki kişiler sigarayı bırakmamakta dirençli ve ta ki başına bir hastalık gelene kadar bu maddeyi kullanmakta ısrarcı. Öncelikle koruyucu hekimlik hizmetimiz de var. Yani bizim zaten bütün amacımız bu. Yani kişinin sigaranın neden olduğu hastalıklardan ürünü. Bizim amacımızı kişi sigaranın oluşturabileceği hastalıklardan korumak. Çünkü sigaranın neden olduğu hastalığa bir kişi yakalandığı zaman ne yazık ki geri dönüşü olmuyor. Örneğin bir akciğer kanseri, bir KOAH tedavisi olmayan bir hastalık ve nitekim kardiyak hastalıklarda her ne kadar damar hastalıklarına neden olsa da, açılsa bile bir organ eski haline ne yazık ki gelemiyor”

şeklinde konuştu.

“AKCİĞER KANSERİ YAYILIMI HIZLI OLAN BİR KANSER TÜRÜ”

Neler yapılmasını da anlatan Dr. Yücel şunları kaydetti:

“Bu etkeni, vücuda zarar vermeden, elimizden geldiği kadar, erken bir şekilde bırakmamız gerekiyor. Ne yazık ki bırakmadığımız ve hastalığa sahip olduktan sonra iş işten geçmiş oluyor. Dünya geneline baktığımız zaman sigaranın etken olduğu kanserlerin başında akciğer kanseri geliyor. Ve akciğer bizim en fazla mücadele ettiğimiz kanserin başında yer alıyor. Akciğer süngerimsi bir yapıya sahip olduğumdan dolayı mevcut hastalıklarının tedavisi ne yazık ki zor. Çünkü organın bütünlüğü bozulduktan sonra doku olarak yeniden kendisini yenilemesi zor oluyor. Çünkü akciğerin yeniden eski haline gelmesi çok zor. Ve akciğer kanserleri de diğer kanserleri nazaran kontrol edilebilecek bir kanser de değil, yayılımı da hızlı bir kanser türü. Sadece kanser değil. Mesela KOAH hastalığı da aynı şekilde. Sigaranın akciğer dokusuna yapmış olduğu etki ne diye soracak olursak, en başta o dokuyu eritiyor ve kayboluyor. Ve kaybolan bir dokuyu ne yazık ki yerine getirilebilecek bir teknoloji şu an için yok. Bu nedenden dolayı kaybedilmiş dokuyu yeniden kazanamıyoruz. Bu da kişilerin tamamıyla nefes alma organında ciddi bir kapasite eksikliğine neden oluyor ve kişilerin mevcut konforunu ilerleyen süreçte bozuyor. Ve bu ilerledikçe kişilerin nefes alamayacak duruma gelmesine neden bir hastalık haline dönüşüyor. Ve bu kişiler ilerleyen süreçte oksijen makinelerine bağlı, evden çıkamayan ve daha sonrası hiç hareket edemeyecek, yatağından kalkamayacak bir hale geliyor. Zamanında mevcut çözümü varken, sigarayı bırakmak varken neden biz bunu bu hale getirelim? Biz hekim olarak kişinin sağlığını düşünerek, ilk etapta bunun bir hastalık boyutuna gelmeden bunun önlemini almak istiyoruz. Ama ne yazık ki günümüz şart bakacak olursak hala bunun önüne geçmiş değiliz, kişiler sigara içmeye devam ediyor.”