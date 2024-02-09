Adana ve Mersin bu haber size

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:

“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aladağ ilçesine bağlı Dölekli, Kökez, Soğukoluk, 42, İsalar, Şehit Ziya Şahin, 36, Şehit Ziya Şahin/4, 26, Eğni, Büyük Sofulu, Çamlıbel, Dölekli, İbrişim, Çukurmeşe, Bakler, Sivişli, Gerdibi, Kabasakal, Yeni Oba, Köseler, Onbaşılar, Merkez, Kökez, Köşkerli, Çömekli, Yağbasan, Körkuyu, Yetimli bölgelerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Ceyhan ilçesine bağlı 3441, 15 (İstiklal), Ceyhan Yolu_6, 3404, 3417, Lale (İstiklal), 3455, 3426, 3420, D 400 Karayolu, 3446, 3454, 3443, 3433, Şehit Cumali Yılmaz (İstiklal), 3412, Şehit Cüneyt Muhacir, 3402, 3422, 3423, 3431, 3427, 3408, 3447, 3421, 3461, Şehit Osman Avcı (İstiklal), 3413, 3430, 3434, 3425, Şehit Osman Avcı, 3451, 3450, 3437, Atatürk (İstiklal), 3449, 3411, 3465, 3459, 3405, 3428, 3410, 3452, 3445, 3432, 3464, 3463, 3500, 3429, 3407, 3440, 3448, 3457, 3419, 3406, Özdemir Sabancı, Şehit Cumali Yılmaz, 3435, Tarık Yalçınkaya, 3409, 3424, Kıvrıklı Yolu, 3456, 3460, 3453, 3444, 3403, 3442, 3466, 3477, 3436, 3401, 3438, 3439, 3416 bölgelerine,

Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Feke ilçesine bağlı Aksaağaç Merkez, Aşağı Aksaağaç, Bağsekisi, Yukarı, Akgölet, Aşılık, Ayvacık Merkez, Çaparlar, Çiçekyurdu, Havuz, Taşlıyurt, Köy İçi, Tırtat, Belen, Çatak Merkez, Darıcanlık, Emirli, Çorak Merkez, Suçatı, Zeytinli, Aşağı Dere, Gökoluk, Kale, Körün Uşağı, Gedikli Merkez, Tapurlu, Belen Gökmenler, Karatut, Kuzgeçe, Orta, Gündoğdu, Gürleşen Merkez, Pınar Gözü, Aşağı, Dere, Dıravlı, Himmetli Suçatı, Kazaklı, Ümmet Uşağı, Bahçecik, Deredam, Kızılyer, Kum, Sarıyakup, Venk, Doluarası, Kapaklı Kuyu, Mazıburnu, Borkaşı, Hocabey, Karaçalılık, Karakuyu Merkez, Mursal, Sülmen, Cami Yanı, Esentepe, Köse Ardıcı, Mağraderesi, Pınarbaşı, Söğüt Sekisi, Beşçatal, Hacı Ali Obası, Mahmutlu Merkez, Aksu, Cıvıklı Merkez, Zoplar, Kpnğz, Merkez, Hüseyin Belen, Tülü Merkez, Aşağı Oba, Gedik, Irmak, Orta Oba, Yukarı Oba bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Karataş ilçesine bağlı 4998, 4997, Kanal_1, 5002, 4994, 4996, 4999, Adana Uğurkaya Tarafı, Pınar Uğurkaya Tarafı, Yeni Tuzla, Tuzla Yenı Yol, Ataköy, Damlapınar, Hasırağacı, Tuzkuyusu, Yenimurat bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Pozantı ilçesine bağlı Eğni, Büyük Sofulu, Çamlıbel, Dölekli, İbrişim, Çukurmeşe, Bakler, Sivişli, Gerdibi, Kabasakal, Yeni Oba, Köseler, Onbaşılar, Merkez, Kökez, Köşkerli, Çömekli, Yağbasan, Körkuyu, Yetimli bölgelerine,

Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Saimbeyli ilçesine bağlı Aksaağaç Merkez, Aşağı Aksaağaç, Bağsekisi, Yukarı, Akgölet, Aşılık, Ayvacık Merkez, Çaparlar, Çiçekyurdu, Havuz, Taşlıyurt, Köy İçi, Tırtat, Belen, Çatak Merkez, Darıcanlık, Emirli, Çorak Merkez, Suçatı, Zeytinli, Aşağı Dere, Gökoluk, Kale, Körün Uşağı, Gedikli Merkez, Tapurlu, Belen Gökmenler, Karatut, Kuzgeçe, Orta, Gündoğdu, Gürleşen Merkez, Pınar Gözü, Aşağı, Dere, Dıravlı, Himmetli Suçatı, Kazaklı, Ümmet Uşağı, Bahçecik, Deredam, Kızılyer, Kum, Sarıyakup, Venk, Doluarası, Kapaklı Kuyu, Mazıburnu, Borkaşı, Hocabey, Karaçalılık, Karakuyu Merkez, Mursal, Sülmen, Cami Yanı, Esentepe, Köse Ardıcı, Mağraderesi, Pınarbaşı, Söğüt Sekisi, Beşçatal, Hacı Ali Obası, Mahmutlu Merkez, Aksu, Cıvıklı Merkez, Zoplar, Kpnğz, Merkez, Hüseyin Belen, Tülü Merkez, Aşağı Oba, Gedik, Irmak, Orta Oba, Yukarı Oba bölgelerine,

Yarın 09.30-14.30 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı 99097, 99022, 99096, 99051, 99027, 99058, Kanal Boyu, 99065, 99069, 99055, 99083, 99056, 99011, 99074, 99028, 99064, 99013, 99016, 99077, 99081, 99072, 99025, 99038, 99039, 99042, 99053, 99062, 99070, 99054, 99047, 99084, 99026, 99024, 99052, 99050, 99080, 99041, 99082, 99029, 99086, 99006, 99043, 99032, 99049, 99046, 99078, 99071, 99044, 99075, 99040, 99045, 99085, 99009, 99005, 99008, 99061, 99017, 99007, 99088, 99012, 99066, Şehitlik, 99048, 99059, 99031, 99057, 99067, 99063, 99030, 99020, 99060, 99010, 99079, 100050, 102001, 98097, 98038, 98040, 98045, 98077, 98024, 98106, 98014, 98006, 98033, 98079, 98059, 98002, 98081, 98022, 98076, 98087, 98102, 98026, 98091, 98098, 98100, 98044, 98016, 98019, 98055, 98007, 98039, 98114, 98069, 98099, 98104, 98030, 98047, 98089, 98021, 98025, 98052, 98054, 98110, 98015, 98046, 98037, 98082, Selehattin Çolak, 98028, 98029, 98032, 98034, 98043, 98080, 98088, 98057, 98063, 98050, 98078, 98058, 98048, 98095, 98090, 98112, 98096, 98053, 98023, 98020, 98116, 98004, 98073, 98042, 98031, 98041, 98086, 98056, 98017, 98035, 98049, 98075, 98092, 98071, 98084, 98094, 98085, 98036, 98067, 98083, 98051, Volkan Eryiğit, 98027, 100017, 100019, 100028, 100023, 100027, 100022, 100025, 100086, 100018, 100032, 100021, 100026, 100020, 100002, 100024 bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 4998, 4997, Kanal_1, 5002, 4994, 4996, 4999, Adana Uğurkaya Tarafı, Pınar Uğurkaya Tarafı, Yeni Tuzla, Tuzla Yenı Yol, Ataköy, Damlapınar, Hasırağacı, Tuzkuyusu, Yenimurat bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

MERSİN:

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:

“Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Kanlıkuyu Mevki, 67711, Su Deposu Civarı, 67701 Sk Kanal Üstü Doğusu, 67718, 67720, 67719, 67713, 67721, 67722, 67723, 67700, 67714, 67715, 67717, 67712, 67716, 67705, 67707, 67709, 67710, 67724, 67701, 67708, 67702, 67704, 67703, 67709 Sk.Kuzeyi Vakıflar Karşısı, İncekeli, Kurtoğlu, Pompa, Doğan, Göçtü, Türkoğlu, Gündoğdu, İşraş Arkası, Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar, Köselerli, 301(Açık Değil)-, 337, 302(Açık Değil)-, 404, 322, 312, 316, 319, 321, 333, 411, 416, 313, 408, 310, 407, 315, Belediye, 402, 414, 329, Pirice, 318, 317, 406, 312/1, 311, 405, 415, 314, 325, 401, 410, Kanal Kenarı, 306, 331, 327, Cumhuriyet (Merkez), 323, Cumhuriyet_, Cumhuriyet-2, İnönü, Karaoğlanoğlu, 70202, 70108, 70305, Işık, Hisar, 70203, M.Akif Ersoy, 70206, Zorlu, 70109, 70106, 70204, 70110, Kozacıoğlu, Atatürk Bulvarı Devamı Bahçe Evleri, İbat Gençlik, Seçkin-1, Kazım Karabekir, Fatih, 70207, 70201, 70301, 70316, 70315, Günaydın, 70306, 70303, Cengiz Topel-1, 70304, Sunay, 70300, Mimar Sinan, 70111, Şen, 70302, Atatürk-3, 70310, 70107, Terakki, Meydan, Güney, 691521, 691517, 691516, 691532, Kanal-2, Akdeniz_2, Gazi-1, Papatya-1, Avşar, Barçın, Kuradacı, 5, Torun, Dumlupınar_1, Tekin, Atalar Yolu Pirice, Hacı Çetin, Nihat Oğuzbor, Mezarlık Yolu, Cem Serin Parkı, 662032, Tümer, 31910, 31855, 31180, 31200, 75.Yıl, 31250, 31255, 31890, 31210, 215, 31190, 31900, 31195, 31975, 31905, 31895, 225, 31185, 31175, 31885, 33770, 33685, 50.Yıl, 230, 33720, 33235, İstiklal-4, 32435, Atatürk_12 bölgelerine,

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Kızılyaka, Alpaslan Türkeş, Barbaros, İnönü, 70107, Işık, Ünlü, Bahar, 691530, 691521, 691519, 691529, 691528, Ziya Gökalp, 691525, 691520, Yavuz Sultan Selim, 691523, 691512, 691518, 691513, 691501, 691527, Kanal-2, Girne, 691514, 691502, 691515, Nacarlı Deresi Doğusu, 691526, Kanuni-1, 691522, 662024, Nergız, 662007, 662016, Nergiz-1, Serhat/-1, Sunay, 662003, Türkmen, 662000, 662008, 662009, 662001, 662005, Sarmaşık, Sümbül-1, Güven, 662010, 662018, Batı, 662004, Sms Gıda Güneyi, 662011, Adnan Kahveci, Korutürk, 662002 bölgelerine,

Yarın 10.00-14.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Kızılyaka, Alpaslan Türkeş, Barbaros, İnönü, 70107, Işık, Ünlü, Bahar, 691530, 691521, 691519, 691529, 691528, Ziya Gökalp, 691525, 691520, Yavuz Sultan Selim, 691523, 691512, 691518, 691513, 691501, 691527, Kanal-2, Girne, 691514, 691502, 691515, Nacarlı Deresi Doğusu, 691526, Kanuni-1, 691522, 662024, Nergız, 662007, 662016, Nergiz-1, Serhat/-1, Sunay, 662003, Türkmen, 662000, 662008, 662009, 662001, 662005, Sarmaşık, Sümbül-1, Güven, 662010, 662018, Batı, 662004, Sms Gıda Güneyi, 662011, Adnan Kahveci, Korutürk, 662002 bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı 211_1, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 802, Bozkoyak, Dayaklı, Eski Ören, Güney, İstiklal_3, Karahıdırlı, Şehit Bayram Dere, Şehit Bayram Dere (Yeşildere), Şehit Hayati Bilgin, Yayla, Yayla (Yeşildere), Kozalık, Pelit, Gökçen, Güzeloluk, Kuyubeleni bölgelerine,

Yarın 09.00-11.30 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Kozalık, Pelit, Gökçen, Güzeloluk, Kuyubeleni bölgelerine,

Yarın 13.00-15.30 saatleri arasında Erdemli ilçesine bağlı Merkez_19, Aslanköy bölgelerine,

Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı Oğuzlar (Selçuklar), Akdeniz(Selçuklar), 1_6, Akdeniz (Selçuklar), Tolu, 2_6, Dibekli, Yokuşbaşı Kümesi, Aktanlı, Balandız, Gölbeleni, Kavak, Merkez_7, Bahçebaşı, Çadırlı, Çamlıca, Alatopak, Bağarası, D.Dere, Kızılalan, Merkez-1, Merkez-2, Say, Taşpınar, Kayabaşı_1, Kayabaşı/1, Kayabaşı/2, Kayabaşı/3, Kayabaşı/6, Yokuşbaşı, Ericek, Nergizli, Kırtıl, Kocapınar, Pelitpınarı, Kepez, Sabak bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı İncekeli, Kurtoğlu, Pompa, Doğan, Göçtü, Türkoğlu, Gündoğdu, İşraş Arkası, Kulak Merkez, Eski Kulak, Hataylılar bölgelerine,

Yarın 09.30-13.30 saatleri arasında Tarsus ilçesine bağlı Köselerli, 301(Açık Değil)-, 337, 302(Açık Değil)-, 404, 322, 312, 316, 319, 321, 333, 411, 416, 313, 408, 310, 407, 315, Belediye, 402, 414, 329, Pirice, 318, 317, 406, 312/1, 311, 405, 415, 314, 325, 401, 410, Kanal Kenarı, 306, 331, 327, Cumhuriyet (Merkez), 323, Cumhuriyet_, Cumhuriyet-2, İnönü, Karaoğlanoğlu, 70202, 70108, 70305, Işık, Hisar, 70203, M.Akif Ersoy, 70206, Zorlu, 70109, 70106, 70204, 70110, Kozacıoğlu, Atatürk Bulvarı Devamı Bahçe Evleri, İbat Gençlik, Seçkin-1, Kazım Karabekir, Fatih, 70207, 70201, 70301, 70316, 70315, Günaydın, 70306, 70303, Cengiz Topel-1, 70304, Sunay, 70300, Mimar Sinan, 70111, Şen, 70302, Atatürk-3, 70310, 70107, Terakki, Meydan, Güney, 691521, 691517, 691516, 691532, Kanal-2, Akdeniz_2, Gazi-1, Papatya-1, Avşar, Barçın, Kuradacı, 5, Torun, Dumlupınar_1, Tekin, Atalar Yolu Pirice, Hacı Çetin, Nihat Oğuzbor, Mezarlık Yolu, Cem Serin Parkı, 662032, Tümer bölgelerine,

Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı 2485, 2487, 2493, 2495, 2483, 2491, 9., İsmet İnönü, 2456 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.