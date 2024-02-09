Tekirdağ ve Edirne’de hafta sonu elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü Tekirdağ ve Edirne’de yaşanacak elektrik kesintilerinden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şu şekilde…

MURATLI / TEKİRDAĞ:

Planlanan kesinti süresi: 5 saat

Etkilenecek bölgeler: Merkez-Fatih

Kesinti nedeni: Planlı kesinti

Başlama zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş saati: 10 Şubat 2024 Cumartesi 14:00

ŞARKÖY / TEKİRDAĞ:

Planlanan kesinti süresi: 7 saat

Etkilenecek bölgeler: Merkez-Cumhuriyet, Merkez-Camikebir

Kesinti nedeni: Planlı kesinti

Başlama zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş saati: 10 Şubat 2024 Cumartesi 16:00

SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ:

Planlanan kesinti süresi: 8 saat

Etkilenecek bölgeler: Merkez-Ferhadanlı

Kesinti nedeni: Planlı kesinti

Başlama zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş saati: 10 Şubat 2024 Cumartesi 17:00

SARAY / TEKİRDAĞ:

Planlanan kesinti süresi: 2 saat

Etkilenecek bölgeler: Merkez-Çukuryurt

Kesinti nedeni: Planlı kesinti

Başlama zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:00

Bitiş saati: 10 Şubat 2024 Cumartesi 11:00.

EDİRNE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Edirne'de 10 Şubat 2023 tarihinde Şükrüpaşa Mahallesi'nin 20013’üncü sokağında ve 11 Şubat 2023 tarihinde Karaağaç Mahallesi'nin belirli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar:

10 Şubat 2023 (Cuma):

Şükrüpaşa Mahallesi'nin 20013’üncü sokağında 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak.

Başlama zamanı: 09:00

Bitiş saati: 17:00

11 Şubat 2023 (Cumartesi):

Karaağaç Mahallesi'nin belirli bölgeleri:

Sığır Yolu ve Demirhat boyu mevkii tarımsal sulama tesisleri

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi ve Civarı Yerleşim alanı

Pazarkule Gümrük Kapısı Tesisleri

Askeri tesisler

Karaağaç ile Pazarkule Gümrük kapısı arasında kalan diğer tesisler

Kesinti süresi: 7 saat

Başlama zamanı: 09:30

Bitiş saati: 16:30

Bu bilgiler TREDAŞ tarafından sağlanmış olup, belirtilen saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanması beklenmekte. Elektrik kesintilerinden etkilenecek olan bölgelerde gerekli önlemlerin alınması önemli.