Tekirdağ ve Edirne’de hafta sonu elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü Tekirdağ ve Edirne’de yaşanacak elektrik kesintilerinden etkilenecek ilçeler ve mahalleler şu şekilde…
MURATLI / TEKİRDAĞ:
Planlanan kesinti süresi: 5 saat
Etkilenecek bölgeler: Merkez-Fatih
Kesinti nedeni: Planlı kesinti
Başlama zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:00
Bitiş saati: 10 Şubat 2024 Cumartesi 14:00
ŞARKÖY / TEKİRDAĞ:
Planlanan kesinti süresi: 7 saat
Etkilenecek bölgeler: Merkez-Cumhuriyet, Merkez-Camikebir
Kesinti nedeni: Planlı kesinti
Başlama zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:00
Bitiş saati: 10 Şubat 2024 Cumartesi 16:00
SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ:
Planlanan kesinti süresi: 8 saat
Etkilenecek bölgeler: Merkez-Ferhadanlı
Kesinti nedeni: Planlı kesinti
Başlama zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:00
Bitiş saati: 10 Şubat 2024 Cumartesi 17:00
SARAY / TEKİRDAĞ:
Planlanan kesinti süresi: 2 saat
Etkilenecek bölgeler: Merkez-Çukuryurt
Kesinti nedeni: Planlı kesinti
Başlama zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:00
Bitiş saati: 10 Şubat 2024 Cumartesi 11:00.
EDİRNE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Edirne'de 10 Şubat 2023 tarihinde Şükrüpaşa Mahallesi'nin 20013’üncü sokağında ve 11 Şubat 2023 tarihinde Karaağaç Mahallesi'nin belirli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar:
10 Şubat 2023 (Cuma):
Şükrüpaşa Mahallesi'nin 20013’üncü sokağında 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak.
Başlama zamanı: 09:00
Bitiş saati: 17:00
11 Şubat 2023 (Cumartesi):
Karaağaç Mahallesi'nin belirli bölgeleri:
Sığır Yolu ve Demirhat boyu mevkii tarımsal sulama tesisleri
Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi ve Civarı Yerleşim alanı
Pazarkule Gümrük Kapısı Tesisleri
Askeri tesisler
Karaağaç ile Pazarkule Gümrük kapısı arasında kalan diğer tesisler
Kesinti süresi: 7 saat
Başlama zamanı: 09:30
Bitiş saati: 16:30
Bu bilgiler TREDAŞ tarafından sağlanmış olup, belirtilen saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanması beklenmekte. Elektrik kesintilerinden etkilenecek olan bölgelerde gerekli önlemlerin alınması önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.