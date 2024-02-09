- Gündem

Milletvekili Ölmeztoprak Akçadağ’daydı “6 Şubat’ın izlerini silmeye kararlıyız”

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde temaslarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak Emlak konut tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan  “Akçadağ Çarşısı” için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “6 Şubat’ın izlerini silmeye kararlıyız, tek bir vatandaşımızı mağdur etmeden birlik beraberlik içerisinde yeni bir Akçadağ inşa edeceğiz” dedi

Milletvekili Ölmeztoprak Akçadağ’daydı “6 Şubat’ın izlerini silmeye kararlıyız” mask
Milletvekili Ölmeztoprak Akçadağ’daydı “6 Şubat’ın izlerini silmeye kararlıyız”
Milletvekili Ölmeztoprak Akçadağ’daydı “6 Şubat’ın izlerini silmeye kararlıyız”
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberinde AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile birlikte ziyaret ettiği Akçadağ’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Milletvekili Ölmeztoprak Akçadağ’daydı “6 Şubat’ın izlerini silmeye kararlıyız”

AKÇADAĞ’DA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İlçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, depremler de işyerleri hasar alan esnaflar için Emlak konut tarafından geçtiğimiz aylarda yapımına başlanan  “Akçadağ Çarşısı” için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yeni çarşı projesi kapsamında 19 dönümlük bir alan üzerine 72 iş yerinin yanı sıra 100 kalıcı konutun inşa edileceğini belirten Milletvekili Ölmeztoprak, esnaf ziyareti sonrasında Kotongölü Mahallesi’nde bulunan konteyner kenti ziyaret ederek vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Milletvekili Ölmeztoprak Akçadağ’daydı “6 Şubat’ın izlerini silmeye kararlıyız”

“BİN 50’SİNDE ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR”

Başpınar Mahallesi Lökomarlar mevkiinde 9 Haziran’da TOKİ tarafından temeli atılan 316 kalıcı konut inşaatında 7 ayda yüzde 90 fiziki tamamlanmaya ulaşıldığını ifade eden Milletvekili Ölmeztoprak, yapımı hızla süren konutların 2024’ün ilk aylarında hak sahiplerine teslim edilmesini hedeflediklerini belirtti. İlçe genelinde devam eden köy evleri çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak,

 “2 bin 173 köy evinin bin 50’sinde çalışmalar hızla sürüyor. İnşallah Akçadağlı hemşehrilerimiz ile birlikte tüm mağduriyetlerinin giderildiği seneleri hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Başta direktifleri ile şehrimizi asla yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, tüm bakanlıklarımıza ve bağlı birimlere teşekkürlerimi sunuyorum”

diye konuştu.

Milletvekili Ölmeztoprak Akçadağ’daydı “6 Şubat’ın izlerini silmeye kararlıyız”
 
Milletvekili Ölmeztoprak Akçadağ’daydı “6 Şubat’ın izlerini silmeye kararlıyız”
 
Milletvekili Ölmeztoprak Akçadağ’daydı “6 Şubat’ın izlerini silmeye kararlıyız”
 
Milletvekili Ölmeztoprak Akçadağ’daydı “6 Şubat’ın izlerini silmeye kararlıyız”

Kaynak: BÜLTEN

# AK Parti Malatya, Milletvekili, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya Milletvekili, malatya, malatya haber, malatya son ddakika, malatya akçadağ

09 Şub 2024 - 14:14 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL