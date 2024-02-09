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Sivas’ta yarın elektrik kesintisi bu mahallelerde saatlerce sürecek

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.  Elektrik kesintisi bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü Sivas'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler aşağıdaki gibi…

Sivas’ta yarın elektrik kesintisi bu mahallelerde saatlerce sürecek mask
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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor.  Elektrik kesintisi bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü Sivas'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler aşağıdaki gibi…

İMRANLI İLÇESİ

Kesinti Süresi: 30 dakika

Kesinti Başlama Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 12:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 12:30

Etkilenen Mahalleler:Sivas İmranlı Yaylacık Mahallesi

Diğer mahalleler: Dereköy, Becek, Başlıca, Kızıltepe, Körabbas, Yakayeri, Yapraklıpınar, Yenikent, Topallar, Sandal, Çandır, Kavalcık, Arık, Karacaoğlan, Yozyatağı, Ortaköy Mezrası, Balkaya Mezrası, Aksu Eşolar Mezrası, Akçakale, Alacahacı, Avşar, Yünören, Hallas Mezrası, Sarıçubuk, Koçgediği, Bardaklı, Bahtiyar, Aşağışıhlı, Boğanak, Taşlıca, Araplı Mezrası, Taşdelen, Erdemşah, Söğütlü, Ortadaracık, Ortak Mezrası, Yoncabayır Perçemli Mezrası, Çalıyurt Mezrası, Çimen Mezrası, Bağyazı, Darısek, Aydoğan, Yürektaşı, Ayrılan Mezrası, Taşlıca Mezrası

MERKEZ İLÇESİ

Kesinti Süresi: 2 saat

Kesinti Başlama Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 13:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 15:00

Etkilenen Mahalleler:

SİVAS MERKEZ

Uzuntepe

Ağıllar

Yeşilyurt Mahallesi

İnceağa Köyü

Diğer bölgeler: Yıldız Et Kombinası, Marka AVM Depoları, Sivas Beton, Çevik Beton, Kireç Fabrikası, Birleşim Sucukları, Citroen Plaza, Kia, Erlar Beton, Aksa Mermer, Tuvturk, Ekenler Kireç, Şimşekler Petrol, Honda Plaza, Munar Gıda, Taştanlar, Sabırlar Mermer, Güler Sucukları, Seyfebeli Karayolları Denetim İstasyonu, MYT Tavukçuluk

Diğer İlçeler

Gürün İlçesi:

Kesinti Süresi: 6 saat

Kesinti Başlama Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:30

Kesinti Bitiş Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 15:30

Etkilenen Mahalleler: Sivas, Gürün, Karşıyaka TR1

KANGAL İLÇESİ:

Kesinti Süresi: 6 saat

Kesinti Başlama Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 10:00

Kesinti Bitiş Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 16:00

Etkilenen Mahalleler: Sivas, Kangal, Zafer Mahallesi.

 

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09 Şub 2024 - 14:11 Sivas- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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