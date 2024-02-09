09 Şub 2024 - 14:11 - Gündem

Sivas’ta yarın elektrik kesintisi bu mahallelerde saatlerce sürecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintisi bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü Sivas'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler aşağıdaki gibi…