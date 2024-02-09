Sivas’ta yarın elektrik kesintisi bu mahallelerde saatlerce sürecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintisi bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak. 10 Şubat 2024 Cumartesi günü Sivas'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler aşağıdaki gibi…
İMRANLI İLÇESİ
Kesinti Süresi: 30 dakika
Kesinti Başlama Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 12:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 12:30
Etkilenen Mahalleler:Sivas İmranlı Yaylacık Mahallesi
Diğer mahalleler: Dereköy, Becek, Başlıca, Kızıltepe, Körabbas, Yakayeri, Yapraklıpınar, Yenikent, Topallar, Sandal, Çandır, Kavalcık, Arık, Karacaoğlan, Yozyatağı, Ortaköy Mezrası, Balkaya Mezrası, Aksu Eşolar Mezrası, Akçakale, Alacahacı, Avşar, Yünören, Hallas Mezrası, Sarıçubuk, Koçgediği, Bardaklı, Bahtiyar, Aşağışıhlı, Boğanak, Taşlıca, Araplı Mezrası, Taşdelen, Erdemşah, Söğütlü, Ortadaracık, Ortak Mezrası, Yoncabayır Perçemli Mezrası, Çalıyurt Mezrası, Çimen Mezrası, Bağyazı, Darısek, Aydoğan, Yürektaşı, Ayrılan Mezrası, Taşlıca Mezrası
MERKEZ İLÇESİ
Kesinti Süresi: 2 saat
Kesinti Başlama Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 13:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 15:00
Etkilenen Mahalleler:
SİVAS MERKEZ
Uzuntepe
Ağıllar
Yeşilyurt Mahallesi
İnceağa Köyü
Diğer bölgeler: Yıldız Et Kombinası, Marka AVM Depoları, Sivas Beton, Çevik Beton, Kireç Fabrikası, Birleşim Sucukları, Citroen Plaza, Kia, Erlar Beton, Aksa Mermer, Tuvturk, Ekenler Kireç, Şimşekler Petrol, Honda Plaza, Munar Gıda, Taştanlar, Sabırlar Mermer, Güler Sucukları, Seyfebeli Karayolları Denetim İstasyonu, MYT Tavukçuluk
Diğer İlçeler
Gürün İlçesi:
Kesinti Süresi: 6 saat
Kesinti Başlama Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:30
Kesinti Bitiş Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 15:30
Etkilenen Mahalleler: Sivas, Gürün, Karşıyaka TR1
KANGAL İLÇESİ:
Kesinti Süresi: 6 saat
Kesinti Başlama Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 10:00
Kesinti Bitiş Zamanı: 10 Şubat 2024 Cumartesi 16:00
Etkilenen Mahalleler: Sivas, Kangal, Zafer Mahallesi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.