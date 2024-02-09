Hatay’da yarın geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri şebeke iyileştirme bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. 10 Ocak 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve kesinti saatleri…
HATAY, YAYLADAĞI İLÇESİ:
Kesinti Tarihi: 10.02.2024
Kesinti Saati: 09:00- 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Yeşilevler, Şehit Abdullah Küçük, Bahçelievler 1, Dutdibi Çıkmaz, Kasım Gülen, Park, Şehit Mustafa Dönmez, Kozlu Çıkmaz, Kaba Hasan Çıkmaz, Kesin, Vakıf 1, Yokuş 1, Dostlar, İmam Çıkmaz, Bahçelievler Çıkmaz, Yonca 1, Ethem Güven, Dolaşık, Nazım Okşarel, Vakıf, Karanfil 8, Mağara 1, Üçağızlı, Bahçelievler 3, Hacı Nuri Yaylacı 1, Şenköy 8, Karanfil 6, Karanfil 2, Laguda 1, Şenköy 4, Hacı Nuri Yaylacı, Şenköy 6, Hirbi, Bahçelievler 1, Laguda, Nakışlı Mağara, Laguda 3, Ayşe Fitnat Hanım, Akgedik, Yamaç, Atatürk, Güllü, Şehit Abdülkerim Dönmez, Akgedik 3, Şenköy 3, Ceni, Bayır, Şenköy 1, Yonca Kaya, Şenköy 13, Dernek, Yukarıokçular 1
HATAY, REYHANLI İLÇESİ:
Kesinti Tarihi: 10.02.2024
Kesinti Saati: 09:30- 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Vatan, Gündüz
HATAY, KIRIKHAN İLÇESİ:
Kesinti Tarihi: 10.02.2024
Kesinti Saati: 09:30- 17:30
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Tof, Başpınar 9, Başpınar 14, Başpınar 6, Başpınar 2, Başpınar 1, Höyük, Başpınar, Gölbaşı 11, Gölbaşı 12, Yeşil, Atatürk 5, Gölbaşı 1, Yeşil 1, Gölbaşı 10, Atatürk 4, Gölbaşı 4, 1154., 5.Mevki, 1151., 3.Mevki, 2.Mevki, 4.Mevki, 6.Mevki, 1.Mevki, Sucu
HATAY, ERZİN İLÇESİ:
Kesinti Tarihi: 10.02.2024
Kesinti Saati: 09:30- 17:30
Etkilenen Cadde/Sokaklar: Karagöl Yaylası, Kızlarçayı, 2044, Yaylanın Kendisi Büyükbağriaçık Yaylası, Yaylanın Kendisi Karıncalı Yaylası, Musacı, Hacıbekirli, Avanlar, Avaradazi, Yaylanın Kendisi Küçükbağriaçık Yaylası, Merkez Üçkoz Yaylası, Mareşal Fevzi Çakmak, 1 Nolu Çıkmaz, Güneysu, Dadaloğlu, 515, Prof. Dr. Halet Çambel, Atatürk, 1042, Zeytinlik Cad., 1010, 1009, 1025, 1038, 1013, 1011, 1006, 1048, 1007, 1033, 100.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.