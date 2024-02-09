Hatay’da yarın geniş kapsamlı elektrik kesintisi yaşanacak

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintileri şebeke iyileştirme bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. 10 Ocak 2024 tarihinde Hatay'da elektrik kesintisi yaşanacak. İşte kesintiden etkilenecek ilçeler ve kesinti saatleri…

HATAY, YAYLADAĞI İLÇESİ:

Kesinti Tarihi: 10.02.2024

Kesinti Saati: 09:00- 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Yeşilevler, Şehit Abdullah Küçük, Bahçelievler 1, Dutdibi Çıkmaz, Kasım Gülen, Park, Şehit Mustafa Dönmez, Kozlu Çıkmaz, Kaba Hasan Çıkmaz, Kesin, Vakıf 1, Yokuş 1, Dostlar, İmam Çıkmaz, Bahçelievler Çıkmaz, Yonca 1, Ethem Güven, Dolaşık, Nazım Okşarel, Vakıf, Karanfil 8, Mağara 1, Üçağızlı, Bahçelievler 3, Hacı Nuri Yaylacı 1, Şenköy 8, Karanfil 6, Karanfil 2, Laguda 1, Şenköy 4, Hacı Nuri Yaylacı, Şenköy 6, Hirbi, Bahçelievler 1, Laguda, Nakışlı Mağara, Laguda 3, Ayşe Fitnat Hanım, Akgedik, Yamaç, Atatürk, Güllü, Şehit Abdülkerim Dönmez, Akgedik 3, Şenköy 3, Ceni, Bayır, Şenköy 1, Yonca Kaya, Şenköy 13, Dernek, Yukarıokçular 1

HATAY, REYHANLI İLÇESİ:

Kesinti Tarihi: 10.02.2024

Kesinti Saati: 09:30- 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Vatan, Gündüz

HATAY, KIRIKHAN İLÇESİ:

Kesinti Tarihi: 10.02.2024

Kesinti Saati: 09:30- 17:30

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Tof, Başpınar 9, Başpınar 14, Başpınar 6, Başpınar 2, Başpınar 1, Höyük, Başpınar, Gölbaşı 11, Gölbaşı 12, Yeşil, Atatürk 5, Gölbaşı 1, Yeşil 1, Gölbaşı 10, Atatürk 4, Gölbaşı 4, 1154., 5.Mevki, 1151., 3.Mevki, 2.Mevki, 4.Mevki, 6.Mevki, 1.Mevki, Sucu

HATAY, ERZİN İLÇESİ:

Kesinti Tarihi: 10.02.2024

Kesinti Saati: 09:30- 17:30

Etkilenen Cadde/Sokaklar: Karagöl Yaylası, Kızlarçayı, 2044, Yaylanın Kendisi Büyükbağriaçık Yaylası, Yaylanın Kendisi Karıncalı Yaylası, Musacı, Hacıbekirli, Avanlar, Avaradazi, Yaylanın Kendisi Küçükbağriaçık Yaylası, Merkez Üçkoz Yaylası, Mareşal Fevzi Çakmak, 1 Nolu Çıkmaz, Güneysu, Dadaloğlu, 515, Prof. Dr. Halet Çambel, Atatürk, 1042, Zeytinlik Cad., 1010, 1009, 1025, 1038, 1013, 1011, 1006, 1048, 1007, 1033, 100.