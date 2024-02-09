09 Şub 2024 - 13:37 - Gündem

“Vatandaşın talebinin haklı olduğuna karar verildi”

Deprem bölgesinde karşılaştıkları yargısal problemlerden birinin idari davalar olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Özellikle hasar tespiti ve yıkım kararlarına ilişkin davaların açılması söz konusu oldu ve bu kapsamda 54 bin 436 dava açıldı. 42 bin 359’uda yıkım kararı ve hasar tespitine ilişkin davalar. Bunlardan 24 bin 354’ü hakkında karar verildi. 4 bin 496’sında da vatandaşın talebinin haklı olduğu ve o binanın yıkılmaması gerektiğine karar verilmiş oldu” dedi.