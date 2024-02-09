Katipoğlu’ndan vatandaşlara önemli uyarı

Katipoğlu, artçı depremler sonrasında panikle caddelere çıkan, ana arterleri kullanan vatandaşların ne yazık ki, başta itfaiye ekiplerinin olmak üzere sağlık, jandarma ve polis ekiplerinin yollarda ilerlemesine engel olduğu belirterek, “Ne olur kısa bir süre beklesinler. 10 dakika, yarım saat, gerekirse bir saat beklesinler. Ana artere çıkmakla bir şey olmuyor. Bizim için dakikalar, saniyeler çok kıymetli” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, konteyner yangıları başta olmak üzere, şehir trafiği yoğunluğuylailgili açıklamada bulundu. Önemli değerlendirmelerde bulunan Katipoğlu, Malatya’nın birçok bölgesinde konteynerler bulunduğuna dikkat çekti.

Konteyner yangınlarının en çok korkutulan yangın türü olduğunu belirten Katipoğlu, konteynerlerin çok kolay yandığını ve bitişik nizam bulundukları için meydana gelen yangının çabuk yayıldığını söyledi.

“VATANDAŞLARIN ÇOK DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR”

Konteyner kentlerde birden fazla elektrikli araç gereç kullanılmamasını isteyen Katipoğlu,

“Böyle bir ihbar geldiğinde ekiplerimiz çok hızlı hareket ediyor. konteyner yangınları çabuk yayılabiliyor. Bu anlamda vatandaşlarımızı bu noktada dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız konteyner içeresindeki elektrikli malzemeleri kullanırlarken çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Diyelim ki, konteynerde bir çamaşır makinesi kullanılıyorsa, ikinci bir elektrikli cihazın açılmaması lazım. Özellikle ısıtıcıların kullanılmaması gerekiyor. Konteynerlerde elektrik tesisatları mutlaka elden geçirilmeli ve kontrol edilmeli. Oraya aşırı bir yük yüklenmemesi lazım. Konteynerlerde hizmet veren teknik elemanların yönlendirmesiyle bu tür cihazlar kullanılmalı. Elektrik yükü artığı zaman sonucu kötü doğru giden yangılar oluşabiliyor. Konteyner kentler bitişik bir nizamda kurulduğu için bir konteynerde meydana gelene yangın, diğer konteynerlere de sıçrayabiliyor. Bu nedenle elektrikli cihazları kullanırken çok hassas davranmalıyız”

ifadelerini kullandı.

“EĞİTİM ALMAK İSTEYENLERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ”

Konteyner kentlerde hizmet yapan personellere olası yangınlara karşı eğitim verdiklerini belirten Katipoğlu,

“Her ne olursa olsun küçük bir bebek, küçük bir çocuğu asla ve asla o konteynerlerde yalnız bırakmamalıyız. Çocuklar evler de bile yalnız bırakılmamalı ancak konteynerlerde bu konuda biraz daha hassas olmak gerekiyor. Çünkü konteyner ve çadırlar o kadar çabuk yanıyor ki dakikalar içerisinde tamam eriyip bitebiliyor. O nedenle kesinlikle çocukları ve bebekleri asla yalnız bırakılmaması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Bizler konteyner kentlerde ilk müdahale eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri genelde konteyner kentlerde hizmet yapan arkadaşlarımıza veriliyor. Dolayısıyla konteyner kentlerde olası meydana gelebilecek yangınlarda itfaiye ekipleri gelene kadar bu arkadaşlarımıza yangına ilk müdahaleyi yapıyorlar. Bu eğitimlerin ciddi manada katkısı oluyor. Bizler de bu konuda herkesin ücretsiz olan bu eğitimleri almalarını öneriyoruz. Eğitim almak isteyenlere her türlü desteği veriyoruz. Malatya İtfaiyesi olarak biz bunun faydasını görüyoruz”

şeklinde konuştu.

ÇOK YOK ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Malatya’nın yangın eğitimi alma noktasında iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Katipoğlu,

“Malatya yangın eğitimi alma noktasında iyi bir durumda. Konteyner yangınlarıyla çok fazla karşı karşıya kalmıyoruz. Konteyner yangınları konusunda hemşehrilerimizin çok dikkatli olduğunu düşünüyoruz. En azından olası bir yangında neler yapılabileceğini noktasında gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Biler eğitimleri konteyner kentlerdeki personellere versek de, eğitimlere katılan vatandaşlarımız da oluyor. Bu da bu eğitimlere yoğun katılımı sağlıyor ve eğitimlere yoğun ilgi oluyor. Eğitimler konusunda çok yok aldığımızı düşünüyorum. Bu yıl da bu yıl zannedersem çok bir konteyner yangını olmadı. Amacımız ise konteyner yangınlarını minimuma düşmesi veya sıfırlamak. Bu noktada hemşerilerimiz gerçekten özellikle hassasiyet gösteriyorlar. Ben teşekkür ediyorum. Hassasiyetlerinin devamını inşallah göstermelerini istiyorum”

dedi.

“MALATYA İTFAİYESİ İÇİN İLK 15 DAKİKA ÇOK ÖNEMLİ”

“6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti ama hala artçılar depremler devam ediyor” diyen Katipoğlu şunları kaydetti:

“Malatya'da 15 binin üzerinde artı deprem meydana geldi. Artçı depremler meydana geldikten sonra vatandaşlarımız hızlıca arabalarına biniyorlar ve trafiği inanılmaz meşgul ediyorlar. Bu durum bizim için ciddi manada problem oluşturuyor. Bu sorun depremlerden sonraki dakikalarla birlikte ortaya çıkıyor. Malatya İtfaiyesi için ilk 15 dakika çok önemli. Bu durumda yolların açık olması lazım. Bu konuda vatandaşlarımıza sürekli uyarılarda bulunuyoruz ve onlara, ‘deprem olduğu zaman biraz bekleyin. Elbette yerleşim yerini terk edin, yerleşim yerinden uzak bir yere gidin, arabanızın içerisinde bekleyin, hemen trafiğe çıkmayın, özellikle ana arterleri kullanmayın’ diyoruz. Panikle caddelere çıkan, ana arterleri kullanan vatandaşlarımız ne yazık ki, itfaiye ekiplerinin yollarda ilerlemesine engel oluyorlar. Zaten yıkımlardan dolayı bazen bazı sokaklar, caddeler zaten kapalı oluyor. Ondan dolayı özellikle söylüyorum. Allah vermesin bir deprem anında kesinlikle vatandaşlarımız hemen trafiğe çıkmasınlar. Ne olur kısa bir süre beklesinler. 10 dakika, yarım saat, gerekirse bir saat beklesinler. Ana artere çıkmakla bir şey olmuyor. Oraya ulaşacak itfaiye başta üzere, arama kurtarma ekipleri, en önemlisi sağlık ekipleri, güvenlik güçleri, polisi veya jandarması onların olay yerine gitmesine engel oluyoruz. Bizim için dakikalar, saniyeler çok kıymetli. Bu noktada hemşerilerimizin bu konuya özellikle ve özellikle dikkat etmelerini hassaten rica ediyoruz.”