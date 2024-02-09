YKS’nin püf noktaları “Çok çalışan değil verimli çalışan kazanır”

Yarıyıl tatilinin sona ermesi ve ikinci dönemin başlaması ile birlikte YKS sınavına hazırlanan öğrencilerde derslerle birlikte sınava hazırlanma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyorlar. Peki YKS sınavına hazırlan öğrenciler bu dönemde nasıl bir çalışma metodu izlemeli? YKS adayı öğrencilere çalışma tavsiyelerinde bulunan Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, BUSABAH’a özel açıklamalar gerçekleştirdi.

YKS adayları için ikinci dönemin çok önemli olduğuna vurgu yapan Özcan, şubat ayının özellikle öğrencilerin kırılma yaşadığı bir ay olduğunun altını çizdi.

“EKSİK OLAN KONULARININ ÜZERİNE GİTSİNLER”

YKS adaylarının günün verimli saatlerinde AYT’ye çalışması gerektiğini söyleyen Özcan,

“Adaylarımızın şubat ayında özellikle sürekliliğini kazanması gerekiyor, verimli ders çalışmasını artırması gerekiyor. Plan ve programlarını daha düzenli yapması gerekiyor. Adaylarımızın burada ikinci oturum dediğimiz Alan Yeterlilik Testi AYT konularına daha çok zaman ayırması gerekiyor çünkü AYT sınavı bilgi sınavıdır. Özellikle en çok konunun çıkacağı sorular 2’nci dönem konularıdır. Bir sayısal öğrenci için Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinin ikinci dönem konularından daha çok soru gelir. Adaylarımızın ikinci dönem konularına daha çok zaman ayırması gerekiyor. Birinci oturum dediğimiz TYT’de artık branş denemeleri ve genel denemeler çözüp analiz çalışması yapması gerekiyor ama AYT dediğimiz ikinci oturum bilgi sınavında konu çalışmaları gerekiyor. Özellikle burada adaylarımızın günün verimli saatlerinde AYT’ye çalışması gerekiyor. Adaylarımıza tavsiyem özellikle bir video veya bir hoca eşliğinde konuları dinlemesi. Çünkü AYT bir bilgi sınavı olduğu için karşı tarafın anlatması gerekiyor. Bir video izleyebilirler veya kendileri bir sistem kurup o sisteme uygun programlarına devam edebilirler. İkinci dönemde adaylarımızın özellikle bir kırılma yaşayacağını söyleyelim burada daha çok güçlü, iradeli olan çalışmasını sürekli hale getiren adaylarımızın başarılı olacağı kanısındayım. Çünkü ikinci dönem konularından daha çok soru geleceği için ÖSYM’de bunu bildiği için bir yerde adayları elemesi gerekiyor bu elemede ikinci dönem konularıdır. Onun için adaylarımızın mümkünse bu düzenini, istikrarını sürdürmesi gerekiyor, düzenli deneme çözebilirler, mutlaka denemelerini analiz yapsınlar. Eksik olan konularının üzerine gitsinler hatta eksik olan konuların notunu alsınlar kendilerine o konuları analiz yapacakları bir gün belirlesinler. Denemeler sayesinde yaptıkları çalışmanın bir anlamının olup olmadığına karar verirler. Özellikle ikinci dönem itibari ile sınava hazırlanan adaylar düzenli bir deneme kulübüne katılsınlar, kendilerini görsünler”

şeklinde konuştu.

“TEKRAR YAPMALARI GEREKİYOR”

Ders çalışmada en önemli unsurun verim olduğunu dile getiren Özcan,

“İkinci dönem itibari ile konular biraz daha ilerledikten sonra özellikle birinci oturum dediğimiz TYT’deki çıkmış soruları çözebilirler ama TYT kısmını çözebilirler çünkü AYT’de daha konu eksikleri olduğu için mayıs ayına kadar çözmesinler özellikle geriye dönük tekrar yapmaları gerekiyor. Yine denemelerde yapmış oldukları çalışmalardan sonuç alıp almadıklarını incelesinler. Özellikle haftanın 7 günü ders çalışacakları bir programları olsun. Ders çalışmada en önemli şey verimdir adaylarımızda ne kadar çalışmalarından ziyade çalıştıkları dersin ne kadar verim alıyorlar bunu sorgulasınlar. Deneme sonuçları kötü gelse de karamsarlığa düşmesinler. Sınavı bir maraton olduğunu, uzun bir süreç olduğunu sonuç odaklı değil süreç odaklı olduklarını bilsinler adaylarımız. Asla kendi benliklerini bir kenara atmasınlar inançlarını ve güvenlerini kesinlikle kaybetmesinler bu sınavın yüzde 50’sinin psikolojik olduğunu unutmasınlar. Zamanı iyi kullansınlar nerede eksiklikleri varsa bunun üstüne yoğunlaşsınlar. Sınava hazırlanmak zor değil ama kolay da değil her şey adayın elindedir. Emek verilmeden hiçbir şey elde edilmiyor. Özellikle çevrenin etkisinden uzak dursunlar kendi etkilerinin himayesine girsinler. Edilgen değil etken bir konumda olsunlar. Çok çalışan değil verimli ve iyi çalışan kazanıyor. Onun için psikolojik olarak adaylarımız çok çalışmak değil de verimli, programlı, disiplinli ve planlı çalışarak bir özgüven kazansınlar”

ifadelerini kullandı.

“BAHANELERİN ARKASINA SIĞINMASINLAR”

Son olarak sınavın bir araç olduğunu ve adayların asıl amaçlarını unutmamaları gerektiğini kaydeden Özcan,

“Adaylarımızın ikinci dönem itibari ile bol bol soru çözmeleri gerekiyor. Bol bol konu analizleri yapmaları gerekiyor. Psikolojik olarak kendilerini hazır hissetmeleri gerekiyor. Bahanelerin arkasına sığınmasınlar, yanlış yapabilirler denemeleri kötü gelebilir ama önemli olan yanlıştan doğruya gitmek, bu öğrenciyi başarıya götürür. Onun için yanlışlarının üstüne gitsinler ümidi yitirmeden planlı çalışmak en önemlisidir. Ama burada en büyük artı zamandır, zamanı çok verimli kullanmaları gerekiyor. Kesinlikle çok düzgün ve stabil bir program yapsınlar. Bu süreç; biraz zorlu, idare ve süreklilik isteyen bir süreç. Aday bu süreci doğru yönetirse en doğru çalışma ile amacına ve hedefine ulaşacağını düşünüyorum. Denemeleri moral bozmak için değil eksiklerini görmek ve deneme stratejisi geliştirmek için çözdüklerini unutmasınlar. Her aday biriciktir. Sınava giren adaylara her şeyin sınav olmadığını sınavın sadece bir araç olduğunu asıl amaçlarını unutmamalarını tavsiye ediyorum. Sınav dışında da bir hayatları var. İkinci dönem özellikle psikolojik savaşı çok iyi yöneten adaylar daha başarılı olacak. Adaylarımızın psikolojik olarak bu süreci iyi yönettikleri takdirde hedeflerine ulaşacağı kanısındayım. Bu ikinci dönem itibari ile sınava hazırlanan tüm adaylara başarılar ve kolaylıklar diliyorum”

açıklamasında bulundu.