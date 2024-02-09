Şanlıurfa ve Mardin bu saatlere dikkat

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Şanlıurfa’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

DEDAŞ Şanlıurfa’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şanlıurfa’da:

“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Akçakale ilçesine bağlı Erdemler, Donandı, Sakça, Vize, Büyücek, Aşağıderen, Büyüknaneli, Yusufbey, Yukarıderen, Aydınlı, Deniz, Alatlar, Çakırlar, Ayranlı, Boybeyi, İkizce, Gülveren, Hacıekber, Arıcan, Bolatlar, Akbilek, Kayalık, Ortaderen, Şehitnusretbey, Sınırgören, Mil, Köseören, Edebey, Onortak, Aşağıbeydaş, Sevimli, Yediyol, Dorumali, Yukarıbeydaş, Aşağıçinpolat, Kurudere, Ortaören, Nusretiye, Yeşerti, Uğurtaş, Ceylanlı, Adnan Menderes, Fişenge, Küçük Hacıekber, Bozceylan, Sütlüce, Seferköy, Çatalhurma, Uzunyol, Sugeldi, Küplüce, Büyükağacı bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Birecik ilçesine bağlı Saha, Altınova, Tavşanören, Macunlu, Balaban, Hilalli, Gürkuyu, Günece bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Ceylanpınar ilçesine bağlı Tekinler bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eyyübiye ilçesine bağlı Yusuf, Tarlabaşı, Yukarıçinpolat, Uğraklı, Koruklu, Mermer, Dibek, Taşkınlar, Baykuş, Karatepe, Eke, Geçittepe, Kurudere, Akkeçi, Duruca, Yusuf, Hacılar, Yamaçaltı, Keçikıran, Karaman, Mutlukaya, Yediyol, Uğurlu, Tarlabaşı, Yukarıçaykuyu, Ozanlar, Güneş, Başgök, Yakacık, Akkuş, Küçükminare, Parapara, Altınbaşak, Yukarıçaykuyu, Kadıkendi, Keberli, Çalışkanlar, Batıkent bölgelerine,

Yarın 13.00-15.00 saatleri arasında Haliliye ilçesine bağlı İbrik, Devteyşti, Yavuz Selim, Konuklu Ertuğrul Gazi, Mil, Körkuyu, Altındamla, Tepeköy, Üçkuyu, Aşağıvarlıca, Gümüştaş, Keçili, Karadibek, Başbük, Aktaş, Mağaracık, Çiçektepesi, İncirli, Taşlıca, Keremli, Bakımlı, Çamlıdere, Karatepe, Gülveren, Üçkonak, Esenyayla, Balkatan, Mil, Üçgöze, İrice, Körkuyu, Kapaklı, Sumaklı, Altındamla, Kaynaklı, Tepeköy, Kepez, Kaygılı, Tepedibi, Açıkyazı, Üçkuyu, Aşağıvarlıca, Gümüştaş, Keçili, Topraklı, Koçak, Şenocak, Çamlıdere, Karadibek, Başbük, Bamyasuyu, Paşabağı, Şair Nabi, Selahaddin Eyyübi bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Hilvan ilçesine bağlı Karacurun, Bağlar, Yeni, Yuvacalı, Üçüzler bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Siverek ilçesine bağlı Gülpınar, Cinhisar, Savucak, Avurtepe, Endarlı, Çavuşlu, Dilekli, Fırat, Ayvanat bölgelerine,

Yarın 08.30-16.30 saatleri arasında Suruç ilçesine bağlı Kaplanköy, Olukyanı, Oymaklı, Karakuyu, Akören, Küçüksergen, Büyüksergen, Bozyokuş, Uludüz bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Viranşehir ilçesine bağlı Demirci, Kışla, Hürriyet, Kurtulmuş, Azadi, Eşkin, Gölbaşı, Kale, Yeni bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine Bağlı Ofis, İstasyon, Yenişehir, Nur (Akıncı), Karademir, Hüyüklü, Kuyulu, Çatak, Yaylı, Çalışlı, Sakalar, Buğday, Arpatepe, Yukarıhatunlu, 13 Mart, Nur, Yaylacık, Cevizpınarı, Yalım, Hamzabey bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Derik ilçesine Bağlı Kovalı, Kutluca, Başaran, Konak, Yazıcık, Beşbudak bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Bağlı Atatürk, Yolüstü, Güneştepe, Büyüktepe, Akyazı, Işıklar, Sandıklı, Arıtepe, Karakuyu, Hocaköy, Gümüşdere, Çaybaşı, Koçlu, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Arıklı, Yumrutaş, Tosunlu, Cantaşı, Ofis, Taşlıca, Körsu, Gölbaşı, Küçükayrık, Tuzluca, Akkoç, Sürekli, Güngören, İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Karaburun, Yurtderi, Hacıhasan, Doğanlı, Yüksektepe, Yamanlar, Düğürk, Esenli, Örencik, Kalaycık, Demet, Akçapınar, Çimenli, Akça, Yalınkılıç, Aktulga, Gürmeşe, Gökçe, Turgut Özal, Çamlıca, Elbeyli, Ekinlik, Yoldere, Eskin, Eşme, Eymirli, Dunaysır, Belli, Yurtözü, Sarıca, Gözlüce, Yaşarköy, Kengerli, Sevimli, Işıkören, Yolaldı, Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Çınarcık, Şahkulubey, Yenikent, Atatürk, Beşevler, Harmandüzü, Altıntoprak, Çamlıdere, Tanrıverdi, Ortaköy, Aslanlı, Şenyurt, Doyuran, Cumhuriyet, Kocalar, Akyüz, Haznedar, Akalın, Çaybaşı, Koçlu, Eşme, Halkalı, Fındıktepe, Zergan, Ersoylu, Dunaysır, Belli, Yurtözü, Sarıca, Gözlüce, Yaşarköy, Kengerli, Alemdar, Sevimli, Akziyaret, Işıkören, Yolaldı, Çınarcık, Şahkulubey, Yenikent, Koçhisar, Turgut Özal, Selahattin Eyyubi, Atatürk, Işıklar, Beşevler, Yenimahalle, Tepebaşı, Harmandüzü, Çamlıdere, Çitlibağ, Ortaköy, Cumhuriyet, Kocalar, Haznedar, Akalın, Eşme, Kahraman, Zergan bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Ulutaş, Yağmur, Evciler, Ürünlü, Köksalan, Yücebağ, Yetkinler, Şenyuva, Ballıbaba, Burçköy, Göktaş, Üçkuyu, Şerefli, Akıncılar, Meşeli, Sakızlı, Gümüşyuva, Arısu, Balpınar, Kocakent, Karataş, Tanrıyolu, Ulutaş, Yağmur bölgelerine,

Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı, Yolbaşı, Çamyurt, Düzgeçit, Üçağıl, Harmanlı, Erişti, Çavuşlu, Gelinkaya, Söğütlü, Ziyaret, Sarıkaya, Tepeli, Şenköy, Acırlı, Mercimekli, Güzelağaç, Akyokuş bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Karaköy, İşgören bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.