Dikkat Batman ve Siirt için uyarı geldi

Bu açıklamaya göre Batman’da:
“Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Sason ilçesine bağlı Aşağı, Gürpınar bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kozluk ilçesine bağlı Parmakkapı, Konaklı, Yeniçağlar, Üçyol, Karpuzlu, Çaygeçit, Kocabey, Kumlupınar, Toptaş, Yıldızlı, Örensu, Dilimli, Gürpınar, Yapaklı, Ünsaldı, Kömürlü, Koyuncular, Kale(Yıldızlı), Aslan Köy, Kapaklı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hasankeyf ilçesine bağlı Tepebaşı, Çardaklı, Kale, Uzundere, Aksu, Karaköy bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Gerçüş ilçesine bağlı Kışlak, Bağözü, Koyunlu, Eymir, Tepecik, Derei, Gökçe, Doruk, Yayladüzü, Arık, Çukurçeşme, Bağlarbaşı, Pınarbaşı(Merkez) bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Şirinevler, Cumhuriyet, Bahçelievler, Pınarbaşı, Ziyagökalp, Belde, Yeni, Güvercin, Tilmerc, Gültepe, Beşevler, Aydınlıkevler bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
DEDAŞ Batman’ın ve Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:
“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Kasımlı, İkizler, Hörgüç, Ayranlı, Kömürlü, Sivrikavak, Bayındır, Kumlu, Boylu, Yelken, Küfre, Çayağzı, Karaca, Sit, Ormanbağı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Pervari ilçesine bağlı Çatköy bölgesine,
Yarın 11.00-17.30 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Atabağı, Bölüktepe, Çeşme, Yapılar, Tütün, Tosunbağı, Karabağ, Çeşmeli, Pınarlı, Aydıncık, Tepecik bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Dönerdöver, Duygulu, Direkli, Kekliktepe, Dadaklı, Erenkaya, Gülburnu, Dağdöşü, Özlüpelit, Dikboğaz, Ballıkavak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.